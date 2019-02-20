«Загарчик, липни»: Ксения Бородина с семьей улетела в Таиланд

Ксения Бородина решила отдохнуть от российской зимы. Вместе с мужем и детьми она отправилась в Таиланд.

Ксения Бородина отправилась в отпуск

Большинство российских знаменитостей устраивают себе затяжной отпуск на берегу моря в начале января. А вот Ксения Бородина решила отдохнуть в теплых краях только сейчас. На днях телеведущая отправилась в Таиланд вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочками — 9-летней Мару и 3-летней Теоной.



Знаменитость уже успела рассказать о том, как предпочитают проводить время девочки. «Ну все, теперь их не вытащить из бассейна. Я прям помню по себе —ненавидела, когда мама меня тащила постоянно на море, а теперь я стала этой мамой, которая тащит их. Но вот как им доказать, что море полезно и приехали мы ради него?» — подписала свежее фото Бородина.



1 2 3 4 Вместе с мужем и детьми Ксения полетела в Таиланд

Не забыла Ксения и о себе — она уже успела несколько часов провести на пляже и позагорать. Подписчики желают телеведущей и членам ее семьи отличного отдыха и просят хотя бы несколько дней не отвлекаться на работу.