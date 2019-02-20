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«Загарчик, липни»: Ксения Бородина с семьей улетела в Таиланд

Ксения Бородина решила отдохнуть от российской зимы. Вместе с мужем и детьми она отправилась в Таиланд. 
Ксения Бородина отправилась в отпуск
Ксения Бородина отправилась в отпуск

Большинство российских знаменитостей устраивают себе затяжной отпуск на берегу моря в начале января. А вот Ксения Бородина решила отдохнуть в теплых краях только сейчас. На днях телеведущая отправилась в Таиланд вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочками — 9-летней Мару и 3-летней Теоной. 

Знаменитость уже успела рассказать о том, как предпочитают проводить время девочки. «Ну все, теперь их не вытащить из бассейна. Я прям помню по себе —ненавидела, когда мама меня тащила постоянно на море, а теперь я стала этой мамой, которая тащит их. Но вот как им доказать, что море полезно и приехали мы ради него?» — подписала свежее фото Бородина. 

Не забыла Ксения и о себе — она уже успела несколько часов провести на пляже и позагорать. Подписчики желают телеведущей и членам ее семьи отличного отдыха и просят хотя бы несколько дней не отвлекаться на работу. 

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20 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Обожаю ее. Всю жизнь возит всех мужчин своих и их детей отдыхать все вместе., Молодец !

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