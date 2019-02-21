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«Мне не кажется, что это антисекс»: Паулина Андреева рассказала, почему решила поставить брекеты

На днях Паулина Андреева стала гостьей программы «Кино в деталях». Актриса поведала, что думает о брекетах, которые недавно начала носить.  
Паулина Андреева не считает брекеты чем-то несексуальным 
Паулина Андреева не считает брекеты чем-то несексуальным 

Многие считают Паулину Андрееву одной из самых привлекательных женщин в российском шоу-бизнесе. Недавно актриса решила исправить прикус с помощью брекетов и рассказала в программе «Кино в деталях» о том, как себя чувствует с ними.

«Мне не кажется, что это антисекс. Здорово, когда человек заботится о своем здоровье и внешнем виде. У меня вообще не было никаких переживаний. Наоборот, мне так нравится, что я даже не знаю, как с ними расстанусь», — призналась знаменитость.

Паулина также отметила, что ей было совсем несложно решиться на этот шаг, потому что установка брекетов была ей рекомендована по медицинским показаниям. Кроме того, актриса добавила, что забота о здоровье делает любого человека только более привлекательным. 

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21 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Совсем маразм, что же теперь, если кому-то брекеты кажуться антисекс, так давайте забивать на свое здоровье, лишь бы выглядеть как секс-объект? Совсем люди с ума посходили. Паулина молодец, надо было поставить брекеты - поставила.

  • Не идет ей стрижкаКакая шикарная с волосами! А сейчас гаврош

  • Конечно, брекеты лучше, чем виниры, например, всё же свои зубы. Даже не знала, что кто-то считает брекеты анти-сексом, ну, кроме, подростков.

  • Я тоже не вижу ничего плохого в брекетах, но сниматься то как ей? Все таки немного странно в кадре будет смотреться

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