«Мне не кажется, что это антисекс»: Паулина Андреева рассказала, почему решила поставить брекеты

На днях Паулина Андреева стала гостьей программы «Кино в деталях». Актриса поведала, что думает о брекетах, которые недавно начала носить.



Паулина Андреева не считает брекеты чем-то несексуальным

Многие считают Паулину Андрееву одной из самых привлекательных женщин в российском шоу-бизнесе. Недавно актриса решила исправить прикус с помощью брекетов и рассказала в программе «Кино в деталях» о том, как себя чувствует с ними.



«Мне не кажется, что это антисекс. Здорово, когда человек заботится о своем здоровье и внешнем виде. У меня вообще не было никаких переживаний. Наоборот, мне так нравится, что я даже не знаю, как с ними расстанусь», — призналась знаменитость.



1 2 3 4 5 На днях Паулина Андреева стала гостьей программы «Кино в деталях»

Паулина также отметила, что ей было совсем несложно решиться на этот шаг, потому что установка брекетов была ей рекомендована по медицинским показаниям. Кроме того, актриса добавила, что забота о здоровье делает любого человека только более привлекательным.