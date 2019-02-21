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Герцогиня в кроссовках: Меган Маркл впервые появилась на публике в спортивной одежде

Недавно Меган Маркл устроила baby shower для друзей, сбежав из Лондона в Нью-Йорк. Оказавшись вне поля зрения Елизаветы II, беременная герцогиня позволила себе расслабиться и надела одежду, в которой мы ее еще не видели.
Меган Маркл
Американские папарацци окружили Меган Маркл во время ее приезда в Нью-Йорк

Уже через пару месяцев у 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри родится ребенок. Недавно герцогиня летала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с близкими друзьями, которые устроили для нее вечеринку по случаю ожидаемого пополнения. 

Западным СМИ удалось запечатлеть будущую маму по пути в аэропорт. Папарацци запечатлели герцогиню Саксесскую в весьма непривычном для членов королевской семьи наряде.

Меган Маркл ослушалась правила, которое запрещает членам монаршей семьи носить легинсы. Например, Кейт Миддлтон даже во время беременности позволяла себе только узкие джинсы. 

Легинсы супруга принца Гарри надела с кроссовками и толстовкой, дополнив свой спортивный образ бейсболкой. 

Судя по всему, вдали от королевского дворца и его строгих правил, Меган Маркл решила расслабиться и отдала предпочтение удобной и комфортной одежде — то что надо для восьмичасового перелета из Нью-Йорка в Лондон.

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21 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Впервые на публике, это не значит, что она без публики круглосуточно на каблуках ходит. Она на публике настолько редко появляется и так быстро, что всем понятно - каблуки условность для протокола, не более.

  • В таком луке в Москве студентки ездят в метро...И сколько можно придерживать пузо? Это уже смешно...

  • Есть ли хоть одно фото, на котором она не держится за живот?

  • И опять вцепилась в живот. Куда же она руки «пристраивать» будет без живота-то?

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