Герцогиня в кроссовках: Меган Маркл впервые появилась на публике в спортивной одежде

Уже через пару месяцев у 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри родится ребенок. Недавно герцогиня летала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с близкими друзьями, которые устроили для нее вечеринку по случаю ожидаемого пополнения.
Меган Маркл ослушалась правила, которое запрещает членам монаршей семьи носить легинсы. Например, Кейт Миддлтон даже во время беременности позволяла себе только узкие джинсы.
Легинсы супруга принца Гарри надела с кроссовками и толстовкой, дополнив свой спортивный образ бейсболкой.
Судя по всему, вдали от королевского дворца и его строгих правил, Меган Маркл решила расслабиться и отдала предпочтение удобной и комфортной одежде — то что надо для восьмичасового перелета из Нью-Йорка в Лондон.