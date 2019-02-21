Российские СМИ: Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце

21 февраля журналистам стало известно, что Алла Пугачева перенесла серьезную операцию на сердце. Артистка была прооперирована в институте хирургии имени Вишневского, сообщает телеграм-канал Baza.
Как оказалось, если бы знаменитость не обратилась к специалистам из-за небольшого недомогания, непонятно бы как окончилась данная ситуация.
Чтобы не усугубить состояние Пугачевой, медики приняли решение срочно оперировать звезду. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и певица уже идет на поправку.
Впрочем, слухи о состоянии здоровья Примадонны вскоре прокомментировала ее директор Елена Чупракова. По словам женщины, с Аллой Пугачевой все в порядке. «Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой», — сообщила менеджер порталу «Дни.Ру».