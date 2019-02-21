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Российские СМИ: Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце

21 февраля в Сети появилась информация о том, что 69-летняя Пугачева госпитализирована в Москве. В ходе обследования медики пришли к выводу, что звезде требуется срочная операция.
Алла Пугачева
Алла Пугачева пожаловалась на недомогание

21 февраля журналистам стало известно, что Алла Пугачева перенесла серьезную операцию на сердце. Артистка была прооперирована  в институте хирургии имени Вишневского, сообщает телеграм-канал Baza.

Как оказалось, если бы знаменитость не обратилась к специалистам из-за небольшого недомогания, непонятно бы как окончилась данная ситуация.

Некоторое время Аллу Борисовну беспокоили неприятные ощущения в области груди. После обследования выяснилось, что у звезды нарушен сердечный ритм. 

Чтобы не усугубить состояние Пугачевой, медики приняли решение срочно оперировать звезду. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и певица уже идет на поправку. 


Впрочем, слухи о состоянии здоровья Примадонны вскоре прокомментировала ее директор Елена Чупракова. По словам женщины, с Аллой Пугачевой все в порядке. «Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой», — сообщила менеджер порталу «Дни.Ру».

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21 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Starface
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Алла Пугачева

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