Российские СМИ: Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце

21 февраля в Сети появилась информация о том, что 69-летняя Пугачева госпитализирована в Москве. В ходе обследования медики пришли к выводу, что звезде требуется срочная операция.

Алла Пугачева пожаловалась на недомогание

21 февраля журналистам стало известно, что Алла Пугачева перенесла серьезную операцию на сердце. Артистка была прооперирована в институте хирургии имени Вишневского, сообщает телеграм-канал Baza.



Как оказалось, если бы знаменитость не обратилась к специалистам из-за небольшого недомогания, непонятно бы как окончилась данная ситуация.

Некоторое время Аллу Борисовну беспокоили неприятные ощущения в области груди. После обследования выяснилось, что у звезды нарушен сердечный ритм.

Чтобы не усугубить состояние Пугачевой, медики приняли решение срочно оперировать звезду. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и певица уже идет на поправку.



1 2 3 4 5 СМИ сообщают, что Алла Пугачева попала в больницу



Впрочем, слухи о состоянии здоровья Примадонны вскоре прокомментировала ее директор Елена Чупракова. По словам женщины, с Аллой Пугачевой все в порядке. «Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой», — сообщила менеджер порталу «Дни.Ру».