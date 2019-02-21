Александр Толмацкий сообщил, кому достанется наследство Децла

К сожалению, после смерти Децла не обошлось без скандалов вокруг его имени. Так, сейчас в Сети с жаром обсуждают заявление журналиста Романа Супера, который собирает средства на съемки фильма о творчестве Кирилла Толмацкого. Против этой инициативы уже выступил сын музыканта Тони, пообещав, что не будет давать никаких комментариев тому, кто, по его мнению, пытается нажиться на памяти о его отце.
21 февраля Александр Толмацкий опубликовал в своем Инстаграме обращение представителей компании SO/Era Music, которая еще при жизни артиста (если точнее — с 2014 года) занималась сбором музыкального каталога Децла.
«Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений», — говорится в посте Толмацкого (орфография и пунктуация сохранены).
В заявлении также отмечено, что отец и мать Децла тоже выразили волю передать права и возможность получать доход с песен и клипов рэпера юному Тони. В настоящий момент процесс оформления наследства уже запущен.