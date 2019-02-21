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Александр Толмацкий сообщил, кому достанется наследство Децла

В начале февраля СМИ распространили новость о внезапной смерти рэпера Децла — артисту было всего 35 лет. Оказалось, что, несмотря на неожиданную кончину, Кирилл Толмацкий продумал, кому оставит свое наследство. 
Александр Толмацкий поведал, кому достанутся права на песни Децла
Александр Толмацкий поведал, кому достанутся права на песни Децла

К сожалению, после смерти Децла не обошлось без скандалов вокруг его имени. Так, сейчас в Сети с жаром обсуждают заявление журналиста Романа Супера, который собирает средства на съемки фильма о творчестве Кирилла Толмацкого. Против этой инициативы уже выступил сын музыканта Тони, пообещав, что не будет давать никаких комментариев тому, кто, по его мнению, пытается нажиться на памяти о его отце.

Поклонники Децла полагали, что наследство рэпера станет еще одной острой темой. Однако, как выяснилось, этот вопрос уже решен. 

21 февраля Александр Толмацкий опубликовал в своем Инстаграме обращение представителей компании SO/Era Music, которая еще при жизни артиста (если точнее — с 2014 года) занималась сбором музыкального каталога Децла.

«Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений», — говорится в посте Толмацкого (орфография и пунктуация сохранены).

  • Кирилл Толмацкий (Децл)
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    Кирилл Толмацкий еще при жизни решил, кому передать права на свое творчество
    Смотреть галерею

В заявлении также отмечено, что отец и мать Децла тоже выразили волю передать права и возможность получать доход с песен и клипов рэпера юному Тони. В настоящий момент процесс оформления наследства уже запущен. 

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21 февраля 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Шарифулин Валерий/ТАСС, PhotoXPress, Legion-Media.ru, Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Рада за Тони. Молодец Кирилл, что позаботился о сыне.

  • Гость

    Рада за Тони. Молодец Кирилл, что позаботился о сыне.

    видимо боялся, что отец какой-нить фортель выкинет и подстаховался

  • Педусмотрительно

  • Молодец Кирилл. Знал о своем больном сердце, - и заранее подстраховался, оградив свое музыкальное наследие от загребущих рук папаши.

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