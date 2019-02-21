Александр Толмацкий сообщил, кому достанется наследство Децла

В начале февраля СМИ распространили новость о внезапной смерти рэпера Децла — артисту было всего 35 лет. Оказалось, что, несмотря на неожиданную кончину, Кирилл Толмацкий продумал, кому оставит свое наследство.

Александр Толмацкий поведал, кому достанутся права на песни Децла

К сожалению, после смерти Децла не обошлось без скандалов вокруг его имени. Так, сейчас в Сети с жаром обсуждают заявление журналиста Романа Супера, который собирает средства на съемки фильма о творчестве Кирилла Толмацкого. Против этой инициативы уже выступил сын музыканта Тони, пообещав, что не будет давать никаких комментариев тому, кто, по его мнению, пытается нажиться на памяти о его отце.

Поклонники Децла полагали, что наследство рэпера станет еще одной острой темой. Однако, как выяснилось, этот вопрос уже решен.

21 февраля Александр Толмацкий опубликовал в своем Инстаграме обращение представителей компании SO/Era Music, которая еще при жизни артиста (если точнее — с 2014 года) занималась сбором музыкального каталога Децла.



«Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений», — говорится в посте Толмацкого (орфография и пунктуация сохранены).



1 2 3 4 5 6 Кирилл Толмацкий еще при жизни решил, кому передать права на свое творчество

В заявлении также отмечено, что отец и мать Децла тоже выразили волю передать права и возможность получать доход с песен и клипов рэпера юному Тони. В настоящий момент процесс оформления наследства уже запущен.