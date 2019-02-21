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«Какая-то несвобода внутри»: Саша Савельева рассказала подписчикам о душевных переживаниях и тревогах

Подписчики Саши Савельевой любят певицу за позитивное отношение к жизни, однако и у нее бывают трудные дни. На днях певица поделилась в Инстаграме мыслями о неудачах и жалости к себе. 
Саша Савельева
Саша Савельева рассказала подписчикам в Инстаграме о своих душевных переживаниях

В конце прошлого года появились слухи о том, что у 34-летней Саши Савельевой и ее мужа 45-летнего актера Кирилла Сафонова будет ребенок. Солистка группы «Фабрика» пока не комментировала свое положение, но недавно поделилась другим откровением. 

На днях Саша рассказала подписчикам, что и у нее бывают тяжелые дни: «Все ломается, никуда не успевается... Слезы выкатываются огромными каплями» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Однако, несмотря на обстоятельства, певица считает важным ценить свою жизнь и все, что она дала: «Ругаешь себя, что не поблагодарила Всевышнего за этот день, за то что ты жив, что с твоими близкими все хорошо...».

Фолловеры Саши Савельевой поделились с ней своими способами улучшения настроения: «Когда поплачешь легче становится», «Можно занять себя приятным или хорошим делом», «Позитивные мысли! Подобное притягивает подобное!».

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21 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Александра Савельева

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