«Какая-то несвобода внутри»: Саша Савельева рассказала подписчикам о душевных переживаниях и тревогах

Подписчики Саши Савельевой любят певицу за позитивное отношение к жизни, однако и у нее бывают трудные дни. На днях певица поделилась в Инстаграме мыслями о неудачах и жалости к себе.

Саша Савельева рассказала подписчикам в Инстаграме о своих душевных переживаниях

В конце прошлого года появились слухи о том, что у 34-летней Саши Савельевой и ее мужа 45-летнего актера Кирилла Сафонова будет ребенок. Солистка группы «Фабрика» пока не комментировала свое положение, но недавно поделилась другим откровением.

На днях Саша рассказала подписчикам, что и у нее бывают тяжелые дни: «Все ломается, никуда не успевается... Слезы выкатываются огромными каплями» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Однако, несмотря на обстоятельства, певица считает важным ценить свою жизнь и все, что она дала: «Ругаешь себя, что не поблагодарила Всевышнего за этот день, за то что ты жив, что с твоими близкими все хорошо...».



1 2 3 4 34-летняя Саша Савельева рассказала, что иногда ей бывает очень грустно

Фолловеры Саши Савельевой поделились с ней своими способами улучшения настроения: «Когда поплачешь легче становится», «Можно занять себя приятным или хорошим делом», «Позитивные мысли! Подобное притягивает подобное!».