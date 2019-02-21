«Какая-то несвобода внутри»: Саша Савельева рассказала подписчикам о душевных переживаниях и тревогах

В конце прошлого года появились слухи о том, что у 34-летней Саши Савельевой и ее мужа 45-летнего актера Кирилла Сафонова будет ребенок. Солистка группы «Фабрика» пока не комментировала свое положение, но недавно поделилась другим откровением.
Однако, несмотря на обстоятельства, певица считает важным ценить свою жизнь и все, что она дала: «Ругаешь себя, что не поблагодарила Всевышнего за этот день, за то что ты жив, что с твоими близкими все хорошо...».
Фолловеры Саши Савельевой поделились с ней своими способами улучшения настроения: «Когда поплачешь легче становится», «Можно занять себя приятным или хорошим делом», «Позитивные мысли! Подобное притягивает подобное!».