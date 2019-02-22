Британские СМИ назвали единственного представителя королевской семьи, которого судили

В британской королевской семье время от времени происходили различные инциденты, которые могли получить продолжение в суде. Однако ни принц Гарри с его буйными выходками в юные годы, ни 97-летний супруг Елизаветы II, по вине которого недавно произошла авария, ни другие многочисленные представители монаршего семейства ни разу не сталкивались с органами правосудия. Все, кроме единственной дочери королевы — принцессы Анны.
Как сообщает газета Express, неприятный эпизод случился еще весной 2002 года. Анна, известная своей любовью к животным, выгуливала в Виндзорском парке своих бультерьеров.
Питомец Анны укусил одного мальчика за ногу и ключицу, а другого — за ногу, спину и предплечье. Дети были сразу же доставлены в больницу, а принцесса в скором времени получила повестку в суд.
По законам Великобритании, агрессивное поведение собак может повлечь за собой суровое наказание для них самих и их владельца — большой штраф или тюремное заключение обвиненного и усыпление животного.
Родственники детей незамедлительно обратились в органы с требованием умертвить собаку Анны. Но в ходе судебного заседания представители правосудия пришли к мнению, что принцесса не заслуживает сурового наказания, ведь ранее ее животные не вели себя агрессивно.
Суд обязал принцессу выплатить штраф в размере 500 фунтов стерлингов и возместить судебные издержки — еще 148 фунтов. Также животному королевской особы было предписано пройти курсы дрессировки. Судья предупредил принцессу, что собаку все же усыпят, если за ней снова будет замечено агрессивное поведение.
К слову, кроме этого инцидента, в биографии принцессы Анны есть и другие случаи нарушения закона. Женщину трижды штрафовали за большое превышение скорости на дороге, а также лишали водительских прав.