Британские СМИ назвали единственного представителя королевской семьи, которого судили

Кажется, что каждое событие из жизни британской королевской семьи выносится на широкое обсуждение общественности. Несмотря на немалое количество скандалов, об одном случае, произошедшем почти 20 лет назад, монаршие особы хотели бы забыть.

У одного из членов монаршей семьи имеется давняя судимость

В британской королевской семье время от времени происходили различные инциденты, которые могли получить продолжение в суде. Однако ни принц Гарри с его буйными выходками в юные годы, ни 97-летний супруг Елизаветы II, по вине которого недавно произошла авария, ни другие многочисленные представители монаршего семейства ни разу не сталкивались с органами правосудия. Все, кроме единственной дочери королевы — принцессы Анны.



Как сообщает газета Express, неприятный эпизод случился еще весной 2002 года. Анна, известная своей любовью к животным, выгуливала в Виндзорском парке своих бультерьеров.

В конце прогулки, когда принцесса уже усаживала собак в машину, один из псов вырвался и помчался по дороге, где в тот момент ездили на велосипедах двое детей.

Питомец Анны укусил одного мальчика за ногу и ключицу, а другого — за ногу, спину и предплечье. Дети были сразу же доставлены в больницу, а принцесса в скором времени получила повестку в суд.



По законам Великобритании, агрессивное поведение собак может повлечь за собой суровое наказание для них самих и их владельца — большой штраф или тюремное заключение обвиненного и усыпление животного.



1 2 3 4 Принцесса Анна имела судимость

Родственники детей незамедлительно обратились в органы с требованием умертвить собаку Анны. Но в ходе судебного заседания представители правосудия пришли к мнению, что принцесса не заслуживает сурового наказания, ведь ранее ее животные не вели себя агрессивно.



Суд обязал принцессу выплатить штраф в размере 500 фунтов стерлингов и возместить судебные издержки — еще 148 фунтов. Также животному королевской особы было предписано пройти курсы дрессировки. Судья предупредил принцессу, что собаку все же усыпят, если за ней снова будет замечено агрессивное поведение.



К слову, кроме этого инцидента, в биографии принцессы Анны есть и другие случаи нарушения закона. Женщину трижды штрафовали за большое превышение скорости на дороге, а также лишали водительских прав.