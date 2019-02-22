Виторган и Собчак оба пришли на премьеру фильма, но не стали позировать вместе

На днях в Москве состоялась премьера фильма «Юморист». Мероприятие посетили Ксения Собчак и Максим Виторган, однако за весь вечер супруги даже не подошли друг к другу.



В СМИ давно обсуждают слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана

В Сети уже несколько недель обсуждают слухи о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. Знаменитости дают весьма обтекаемые комментарии ситуации в своей личной жизни и пока не подтверждают разрыв. Однако поклонники уверены, что они уже не вместе.



21 февраля супруги посетили премьеру фильма «Юморист», правда, пришли туда по отдельности. На снимках с мероприятия Собчак и Виторган запечатлены в гордом одиночестве. Как сообщает «СтарХит», Ксения предпочла общаться с другими звездами, а Максим уделил внимание журналистам.



1 2 3 4 Ксения Собчак и Максим Виторган посетили премьеру фильма «Юморист»

Напомним, недавно супруги пришли на день рождения мужа ювелира Яны Расковаловой Вадима, но вели себя как чужие люди. По всей видимости, на примирение Виторгана и Собчак рассчитывать не приходится.

