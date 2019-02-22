Виторган и Собчак оба пришли на премьеру фильма, но не стали позировать вместе

В Сети уже несколько недель обсуждают слухи о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. Знаменитости дают весьма обтекаемые комментарии ситуации в своей личной жизни и пока не подтверждают разрыв. Однако поклонники уверены, что они уже не вместе.
21 февраля супруги посетили премьеру фильма «Юморист», правда, пришли туда по отдельности. На снимках с мероприятия Собчак и Виторган запечатлены в гордом одиночестве. Как сообщает «СтарХит», Ксения предпочла общаться с другими звездами, а Максим уделил внимание журналистам.
Напомним, недавно супруги пришли на день рождения мужа ювелира Яны Расковаловой Вадима, но вели себя как чужие люди. По всей видимости, на примирение Виторгана и Собчак рассчитывать не приходится.