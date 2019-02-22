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Виторган и Собчак оба пришли на премьеру фильма, но не стали позировать вместе

На днях в Москве состоялась премьера фильма «Юморист». Мероприятие посетили Ксения Собчак и Максим Виторган, однако за весь вечер супруги даже не подошли друг к другу.
В СМИ давно обсуждают слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана
В СМИ давно обсуждают слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана

В Сети уже несколько недель обсуждают слухи о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана. Знаменитости дают весьма обтекаемые комментарии ситуации в своей личной жизни и пока не подтверждают разрыв. Однако поклонники уверены, что они уже не вместе.

21 февраля супруги посетили премьеру фильма «Юморист», правда, пришли туда по отдельности. На снимках с мероприятия Собчак и Виторган запечатлены в гордом одиночестве. Как сообщает «СтарХит», Ксения предпочла общаться с другими звездами, а Максим уделил внимание журналистам.

Напомним, недавно супруги пришли на день рождения мужа ювелира Яны Расковаловой Вадима, но вели себя как чужие люди. По всей видимости, на примирение Виторгана и Собчак рассчитывать не приходится. 

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22 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • интересно, они вместе живут?

  • очень жаль, если так

  • мне жаль Максима, потому что в такой ситуации, как он, не хочет оказаться ни один мужчина. Рогоносец.... звучит очень пошло. Ну а Ксения Собчак повелась на хороший секс, по ее морде видно, что она как кошка запала на Богомолова...

  • Просто заплатили обоим за визит,отказаться-потерять деньги.

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