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«Всего 20 лет назад»: Ксения Бородина показала, как выглядела в 16 лет

Ксения Бородина активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто радует подписчиков новыми фото. На днях телеведущая опубликовала архивный снимок, сделанный двадцать лет назад.  
Через три недели Ксении Бородиной исполнится 36 лет
Через три недели Ксении Бородиной исполнится 36 лет

Ксения Бородина регулярно выкладывает новые снимки. На днях телеведущая решила покопаться в архивах и нашла свое фото двадцатилетней давности. Его она опубликовала в инстаграм-историях.

На фото будущая звезда, которой тогда было всего 16 лет, сидит на раскладушке в компании друзей. Недавно в преддверии скорого 36-летия Ксения призналась, что любит свой возраст. 

«Конечно же, я довольна тем, чего я к этому возрасту добилась. Есть вещи, которые ты уже себе позволить не можешь, но зато в то же время ты можешь позволить себе все. Я чувствую себя на 28-29 лет, не больше, но возвращаться в то время я бы не хотела, потому что мне хорошо здесь и сейчас», — написала телеведущая под одним из недавних постов в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). А как вы думаете, сильно ли изменилась Ксения Бородина за последние двадцать лет?

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22 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем нам это ?

  • Бородина со своими единственными часами на работе, на пляже и на вечеринках, как жена Михалкова с бантиком на голове.

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