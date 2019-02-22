«Всего 20 лет назад»: Ксения Бородина показала, как выглядела в 16 лет

Ксения Бородина регулярно выкладывает новые снимки. На днях телеведущая решила покопаться в архивах и нашла свое фото двадцатилетней давности. Его она опубликовала в инстаграм-историях.
На фото будущая звезда, которой тогда было всего 16 лет, сидит на раскладушке в компании друзей. Недавно в преддверии скорого 36-летия Ксения призналась, что любит свой возраст.
«Конечно же, я довольна тем, чего я к этому возрасту добилась. Есть вещи, которые ты уже себе позволить не можешь, но зато в то же время ты можешь позволить себе все. Я чувствую себя на 28-29 лет, не больше, но возвращаться в то время я бы не хотела, потому что мне хорошо здесь и сейчас», — написала телеведущая под одним из недавних постов в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены). А как вы думаете, сильно ли изменилась Ксения Бородина за последние двадцать лет?