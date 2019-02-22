Feduk больше не скрывает роман с Александрой Новиковой

В Сети уже не первый месяц ходят слухи о том, что рэпер Feduk встречается с дочерью известного ресторатора Александрой Новиковой. На днях исполнитель раскрыл все карты и подтвердил свои отношения с девушкой.

Feduk подтвердил свой роман с Александрой Новиковой

Личная жизнь 26-летнего Feduk'а (настоящее имя исполнителя — Федор Инсаров) интересует многих его поклонниц. Уже несколько месяцев рэперу приписывают роман с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова Александрой. Молодых людей не раз заставали в компании друг друга, однако они никак не комментировали свою личную жизнь.



На днях Feduk принял участие в программе Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри». Рэперу нужно было выбрать одно из двух: написать в Инстаграме Дмитрию Медведеву комментарий сомнительного содержания или представить публике десять последних фотографий на телефоне. Он выбрал второе и показал фото Александры Новиковой, добавив: «Это Сашка, моя Сашка».



1 2 3 4 5 На днях Feduk стал гостем программы Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри»

Федор уже познакомил свою избранницу с мамой и папой — он также позволил зрителям программы увидеть семейное фото с родителями и Александрой. Поклонники исполнителя поспешили поздравить своего кумира и пожелать ему любви и счастья.

