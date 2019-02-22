Feduk больше не скрывает роман с Александрой Новиковой

Личная жизнь 26-летнего Feduk'а (настоящее имя исполнителя — Федор Инсаров) интересует многих его поклонниц. Уже несколько месяцев рэперу приписывают роман с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова Александрой. Молодых людей не раз заставали в компании друг друга, однако они никак не комментировали свою личную жизнь.
На днях Feduk принял участие в программе Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри». Рэперу нужно было выбрать одно из двух: написать в Инстаграме Дмитрию Медведеву комментарий сомнительного содержания или представить публике десять последних фотографий на телефоне. Он выбрал второе и показал фото Александры Новиковой, добавив: «Это Сашка, моя Сашка».
Федор уже познакомил свою избранницу с мамой и папой — он также позволил зрителям программы увидеть семейное фото с родителями и Александрой. Поклонники исполнителя поспешили поздравить своего кумира и пожелать ему любви и счастья.