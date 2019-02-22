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Feduk больше не скрывает роман с Александрой Новиковой

В Сети уже не первый месяц ходят слухи о том, что рэпер Feduk встречается с дочерью известного ресторатора Александрой Новиковой. На днях исполнитель раскрыл все карты и подтвердил свои отношения с девушкой. 
Feduk подтвердил свой роман с Александрой Новиковой
Feduk подтвердил свой роман с Александрой Новиковой

Личная жизнь 26-летнего Feduk'а (настоящее имя исполнителя — Федор Инсаров) интересует многих его поклонниц. Уже несколько месяцев рэперу приписывают роман с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова Александрой. Молодых людей не раз заставали в компании друг друга, однако они никак не комментировали свою личную жизнь.

На днях Feduk принял участие в программе Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри». Рэперу нужно было выбрать одно из двух: написать в Инстаграме Дмитрию Медведеву комментарий сомнительного содержания или представить публике десять последних фотографий на телефоне. Он выбрал второе и показал фото Александры Новиковой, добавив: «Это Сашка, моя Сашка». 

Федор уже познакомил свою избранницу с мамой и папой — он также позволил зрителям программы увидеть семейное фото с родителями и Александрой. Поклонники исполнителя поспешили поздравить своего кумира и пожелать ему любви и счастья. 

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22 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Девушка излучает спокойствие, красоту и уверенность. Очень милая!

  • Вот за них рада. Видно, что она интеллигентна и правильно воспитана, он тоже.

  • Кто читает вумен....у этой девушки десяток ухажеров уже был

  • Чет он на все 30 выглядит

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