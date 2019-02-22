Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются не проявлять чувства на публике, чтобы угодить Елизавете II

Будучи членами королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям не позволяют себе многого из того, что делают обычные люди. В том числе — публично выражать свои чувства друг к другу.

Принц Уильям и Кейт Миддтон ведут себя сдержанно на публике

Кейт Миддлтон и принц Гарри выглядят абсолютно счастливыми вместе, однако вряд ли найдутся снимки, на которых супруги обнимают или целуют друг друга. И, как оказалось, это не из-за недостатка чувств, а из-за жестких правил королевского протокола.



Психолог Джо Хеммингс рассказал изданию Express о том, что скрывают от нас Кейт и Уильям. По его мнению, в отношениях супругов намного больше веселья, чем они позволяют демонстрировать на публике. «Они относятся друг к другу с большим уважением. В их паре гораздо больше легкости, шуток и смеха, чем мы видим во время светских выходов», — уверен эксперт.



1 2 3 4 Герцог и герцогиня Кембриджские не позволяют себе проявлять чувства публично

Кейт и Уильям не демонстрируют свои чувства и не веселятся на глазах своих британских подданных, чтобы угодить Елизавете II. Она считает, что будущий монарх, каковым однажды станет Уильям, должен быть сдержанным и даже слегка холодным.

