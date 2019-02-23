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Наташа Королева чуть не потеряла зубы из-за стресса

На днях 45-летняя Наташа Королева призналась, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Однако однажды певице пришлось обратиться к специалистам, чтобы не лишиться зубов.
Наташа Королева гордится своей натуральной красотой 
Наташа Королева гордится своей натуральной красотой 

Наташа Королева уже несколько десятилетий остается востребованной и популярной артисткой. Певица постоянно гастролирует и, как и ее коллеги, нередко сталкивается с недосыпанием и большими нагрузками.

На днях Наташа призналась изданию «Собеседник», что никогда не делала пластических операций. «Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала», — рассказала певица.

Но однажды Королевой все же пришлось обратиться к врачам, чтобы улучшить свою внешность. Дело в том, что на фоне постоянного напряжения у знаменитости начали разрушаться зубы.  

  • Наташа Королева
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    Наташа Королева призналась, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов
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«Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-за постоянного стресса начали стираться. Причем очень активно. Пришлось поставить на них чехольчики. Я делала зубы в клинике моей подруги, которая специализируется на протезировании», — поведала певица. 

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23 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Starface, Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Я думала гнить начали

  • Выпивает скорее всего

  • Да, ность дня, однако

  • А что за стресс, потеря близкого или что то серьезное, вроде живет припеваючи, что есть и одеть, за квартиру заплатить или не дай бог ипотека тянет.....!?

  • С возрастом у всех зубы стираются. Ей уже за 40-к. А зубы до 35-ти лет рассчитаны. У всех сотруться,но не у всех будут деньги на чехольчики) Т.ч. Наташа молодец,что сообщила)

  • С Катей Лель вместе пили?

  • Чехольчики, ну-ну... А по нормальному нельзя сказать? Поставила коронки или поставила виниры. Зачем вот эту муть пороть людям? Ну решила поклонникам признаться, так сказала бы по делу, а тут "догадайся сам". Чехольчики у неё. Я валяюсь ))))

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