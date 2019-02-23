Наташа Королева чуть не потеряла зубы из-за стресса

На днях 45-летняя Наташа Королева призналась, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Однако однажды певице пришлось обратиться к специалистам, чтобы не лишиться зубов.

Наташа Королева гордится своей натуральной красотой

Наташа Королева уже несколько десятилетий остается востребованной и популярной артисткой. Певица постоянно гастролирует и, как и ее коллеги, нередко сталкивается с недосыпанием и большими нагрузками.



На днях Наташа призналась изданию «Собеседник», что никогда не делала пластических операций. «Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала», — рассказала певица.



Но однажды Королевой все же пришлось обратиться к врачам, чтобы улучшить свою внешность. Дело в том, что на фоне постоянного напряжения у знаменитости начали разрушаться зубы.



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«Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-за постоянного стресса начали стираться. Причем очень активно. Пришлось поставить на них чехольчики. Я делала зубы в клинике моей подруги, которая специализируется на протезировании», — поведала певица.