Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Селена Гомес повеселилась на свадьбе подруги в платье с впечатляющим декольте

Поклонники не перестают радоваться за Селену Гомес, которая вернулась к привычной жизни после рехаба. Недавно певица посетила свадьбу своей лучшей подруги.
Селена Гомес пришла на свадьбу лучшей подруги 
Селена Гомес пришла на свадьбу лучшей подруги 

Несколько месяцев назад Селена Гомес попала в реабилитационный центр, чтобы справиться с затянувшейся депрессией. Похоже, пребывание в клинике пошло ей на пользу, и теперь певица постепенно возвращается к прежней жизни — ходит на пляж, встречается с друзьями, занимается спортом.

На днях Селена пришла на свадьбу своей лучшей подруги Кортни Барри. Певица выбрала для этого события черное платье на бретельках, украшенное кристаллами. К слову, декольте этого наряда оказалось очень смелым.  

Исполнительница танцевала и веселилась в компании подруг и выглядела при этом сногсшибательно. Похоже, черная полоса в жизни Селены осталась позади.  

Перейти к обсуждению


23 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 477

Новое за неделю

24 новые темы

Популярное за неделю

21 популярная тема





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.