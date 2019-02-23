Селена Гомес повеселилась на свадьбе подруги в платье с впечатляющим декольте

Поклонники не перестают радоваться за Селену Гомес, которая вернулась к привычной жизни после рехаба. Недавно певица посетила свадьбу своей лучшей подруги.

Селена Гомес пришла на свадьбу лучшей подруги

Несколько месяцев назад Селена Гомес попала в реабилитационный центр, чтобы справиться с затянувшейся депрессией. Похоже, пребывание в клинике пошло ей на пользу, и теперь певица постепенно возвращается к прежней жизни — ходит на пляж, встречается с друзьями, занимается спортом.



На днях Селена пришла на свадьбу своей лучшей подруги Кортни Барри. Певица выбрала для этого события черное платье на бретельках, украшенное кристаллами. К слову, декольте этого наряда оказалось очень смелым.



1 2 3 4 Селена Гомес появилась на публике в платье с декольте

Исполнительница танцевала и веселилась в компании подруг и выглядела при этом сногсшибательно. Похоже, черная полоса в жизни Селены осталась позади.

