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Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Кэндис Свейнпол и другие топ-модели собрались на ужине Versace в Милане

22 февраля в Милане состоялось модное шоу Versace, после которого звездные гости отправились на торжественный ужин. Мероприятие посетили востребованные модели. 
Донателла Версаче собрала звездных друзей на ужин
Донателла Версаче собрала звездных друзей на ужин

22 февраля в Милане в рамках Недели моды прошел грандиозный показ Versace, на который Донателла Верчасе пригласила звездных друзей. Дизайнер презентовала новую коллекцию сезона осень-зима 2019/2020.

Топ-модели Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер не только вышли на подиум, но и стали почетными гостьями торжественного ужина, который устроила модельер. 

Вечер также посетили Стелла Максвелл, Идрис Эльба, Лиам Пейн, Мариакарла Босконо, Имаан Хаммам, Амбер Валетта и многие другие знаменитости.

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23 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images
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Амбер Валетта, Стелла Максвелл, Идрис Эльба, Идрис Эльба, Идрис Эльба

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кайя слишком маленькая для тор модели и для такого наряда, куда смотрит ее мама, она хоть школу закончила?

  • а на фотках они все более настоящие, у Стеллы Максвелл такое божественное лицо на фотографиях, а здесь - ну прям моя подружка!PS - че т волосы у всех уложены а ля "сальная башка" - это сейчас модно??

  • что у большинства за сало на голове？фу

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