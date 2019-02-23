Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Кэндис Свейнпол и другие топ-модели собрались на ужине Versace в Милане

22 февраля в Милане состоялось модное шоу Versace, после которого звездные гости отправились на торжественный ужин. Мероприятие посетили востребованные модели.

Донателла Версаче собрала звездных друзей на ужин

22 февраля в Милане в рамках Недели моды прошел грандиозный показ Versace, на который Донателла Верчасе пригласила звездных друзей. Дизайнер презентовала новую коллекцию сезона осень-зима 2019/2020.



Топ-модели Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер не только вышли на подиум, но и стали почетными гостьями торжественного ужина, который устроила модельер.

Вечер также посетили Стелла Максвелл, Идрис Эльба, Лиам Пейн, Мариакарла Босконо, Имаан Хаммам, Амбер Валетта и многие другие знаменитости.