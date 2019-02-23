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Дима Билан выступил в Санкт-Петербурге с двойным переломом ноги

На днях Дима Билан дал трехчасовой концерт в северной столице. Никто из зрителей не догадывался, что певец выступал с двойным переломом ноги. 
Дима Билан сломал ногу
Дима Билан сломал ногу

22 февраля Дима Билан выступил с трехчасовым концертом в Санкт- Петербурге. За несколько дней до этого исполнитель сломал ногу, поскользнувшись на пороге собственного дома из-за того, что надел кроссовки. Об этом певец рассказал в своем Инстаграме.

«18 февраля днем я поскользнулся на льду и сломал ногу — двойной перелом! И 19 должен был делать срочную операцию — вставлять пластину! Но я не отменил и не перенес шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца! Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив!» — написал Билан в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).  

Сразу после концерта Дима отправился на операцию в клинику. Поклонники исполнителя желают ему скорейшего восстановления и здоровья. Сам певец, похоже, с оптимизмом смотрит на свою проблему и даже в шутку называет синяк на ноге «светофором». 

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23 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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