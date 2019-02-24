Меган Маркл и принц Гарри усилили меры безопасности в связи с угрозой жизни

Принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Марокко с официальным визитом. Охрану герцога и герцогини Сассекских пришлось усилить в связи с волной протестов, которые прокатились по стране несколько дней назад.

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Марокко с официальным визитом

Меган Маркл и принц Гарри отправились с официальным визитом в Марокко. Несколько дней назад в стране прокатилась волна протестов учителей, которые требуют повышения зарплат и предоставления медицинских страховок. Полиция разгоняла бастующих с помощью водяных пушек и дубинок.



Так как ситуация в марокканской столице Рабат до сих пор нестабильна, меры безопасности в отношении Гарри и Меган были усилены. Об этом сообщает портал Mail Online. «Было принято решение исключить из программы прогулки из-за опасений по поводу безопасности герцога и герцогини», — рассказал собеседник издания.



1 2 3 4 Меган Маркл и принц Гарри усилили меры безопасности во время визита в Марокко

В связи с угрозами программа визита герцога и герцогини Сассекских была несколько пересмотрена. Они посетят школу в городе Асни и станут гостями приема британского посла Томаса Рейли. Кроме того, у Меган и Гарри назначена встреча с детьми с особенностями в развитии и посещение кулинарной выставки.