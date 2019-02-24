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Меган Маркл и принц Гарри усилили меры безопасности в связи с угрозой жизни

Принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Марокко с официальным визитом. Охрану герцога и герцогини Сассекских пришлось усилить в связи с волной протестов, которые прокатились по стране несколько дней назад.
Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Марокко с официальным визитом 
Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Марокко с официальным визитом 

Меган Маркл и принц Гарри отправились с официальным визитом в Марокко. Несколько дней назад в стране прокатилась волна протестов учителей, которые требуют повышения зарплат и предоставления медицинских страховок. Полиция разгоняла бастующих с помощью водяных пушек и дубинок.

Так как ситуация в марокканской столице Рабат до сих пор нестабильна, меры безопасности в отношении Гарри и Меган были усилены. Об этом сообщает портал Mail Online. «Было принято решение исключить из программы прогулки из-за опасений по поводу безопасности герцога и герцогини», — рассказал собеседник издания. 

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Меган Маркл и принц Гарри усилили меры безопасности во время визита в Марокко
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В связи с угрозами программа визита герцога и герцогини Сассекских была несколько пересмотрена. Они посетят школу в городе Асни и станут гостями приема британского посла Томаса Рейли. Кроме того, у Меган и Гарри назначена встреча с детьми с особенностями в развитии и посещение кулинарной выставки.

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Сколько можно за руки держаться как школьники? Хоть бы под руку его взяла, приличнее бы смотрелись.

  • Красавица!!!!

  • Гость

    Сколько можно за руки держаться как школьники? Хоть бы под руку его взяла, приличнее бы смотрелись.

    он ее руки держит, чтобы живот оставила в покое))

  • Злюки-клюки. Мне нравятся супружеские пары, которые ходят под руку и за руки. Это трогательно и красиво. Побольше бы таких нежных отношений среди людей. Тем более, она в положении.

  • Хорошо выглядит. Да и он тоже. Отличная пара из них вышла. Ps вот насыщенная жизнь теперь у Маркл: на днях тусовка в NY, сейчас марокко) Только путешествуй, наряжайся и улыбайся. Не жизнь, а малина) Видно, что ей очень нравится ее новая роль, в качестве королевской особы.

  • Гость

    Злюки-клюки. Мне нравятся супружеские пары, которые ходят под руку и за руки. Это трогательно и красиво. Побольше бы таких нежных отношений среди людей. Тем более, она в положении.

    нежные отношения заключаются совсем в другом. Не в показухе уровня детского сада. По крайней мере, у взрослых умных людей. Особенно на работе. Хотя судя по вашему злюки-клюки, дет.сад вы ещё не переросли, вот вам и нравится

  • Какое ужасное платье!

  • Гость

    Красавица!!!!

    Аха, почти святая с таким кротким выражением лица!

  • Гость

    он ее руки держит, чтобы живот оставила в покое))

    Вместо нее сам за свой живот теперь держится:)

  • Гость

    Злюки-клюки. Мне нравятся супружеские пары, которые ходят под руку и за руки. Это трогательно и красиво. Побольше бы таких нежных отношений среди людей. Тем более, она в положении.

    по морскому побережью -да. но на официальных мероприятиях -нет

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