Maruv могут лишить возможности выступить на «Евровидении-2019»

Певица Maruv победила в национальном отборе на «Евровидение-2019» от Украины. Недавно стало известно, что исполнительнице могут не позволить представить свою страну на соревновании.

MARUV могут запретить выступать на «Евровидении»

Певица Maruv победила на национальном отборе «Евровидения-2019» от Украины. Исполнительница должна представить свою страну на конкурсе, однако этого может и не произойти.



Как сообщает агентство «РИА Новости», Национальная общественная телерадиокомпания Украины в течение двух дней решит, будет ли Maruv участвовать в конкурсе. Певице могут запретить это сделать из-за того, что ранее она открыто заявляла, что гастролирует по России.



1 2 3 4 Певице Maruv могут запретить выступать на «Евровидении-2019»

Ситуацию прокомментировала член правления компании Александра Кольцова. «Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может ли представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — сообщила она телеканалу «Громадське ТВ».



Напомним, в этом году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.