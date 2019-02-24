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Maruv могут лишить возможности выступить на «Евровидении-2019»

Певица Maruv победила в национальном отборе на «Евровидение-2019» от Украины. Недавно стало известно, что исполнительнице могут не позволить представить свою страну на соревновании.
MARUV могут запретить выступать на «Евровидении»
MARUV могут запретить выступать на «Евровидении»

Певица Maruv победила на национальном отборе «Евровидения-2019» от Украины. Исполнительница должна представить свою страну на конкурсе, однако этого может и не произойти. 

Как сообщает агентство «РИА Новости», Национальная общественная телерадиокомпания Украины в течение двух дней решит, будет ли Maruv участвовать в конкурсе. Певице могут запретить это сделать из-за того, что ранее она открыто заявляла, что гастролирует по России.

Ситуацию прокомментировала член правления компании Александра Кольцова. «Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может ли представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — сообщила она телеканалу «Громадське ТВ»

Напомним, в этом году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. 

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Певица MARUV

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