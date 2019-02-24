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Оксана Акиньшина обрадовала поклонников, выложив фото с мужем

31-летняя Оксана Акиньшина не любит рассказывать о своей личной жизни. Однако недавно актриса показала семейную идиллию, выложив в Инстаграм фото с супругом.
Оксана Акиньшина опубликовала фото с супругом
Оксана Акиньшина опубликовала фото с супругом

В конце августа прошлого года Оксана Акиньшина шокировала общественность новостью о разводе с 44-летним кинопродюсером Арчилом Геловани. Через несколько недель после этого актриса дала поклонникам понять, что между ней и ее супругом снова все хорошо.

На днях знаменитость, которая не отличается активностью в соцсетях, опубликовала редкое фото с мужем. «На отдыхе всегда весело», — написала Акиньшина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Красивейшая пара!», «Как я рада, что вы вместе», «Очень гармонично смотритесь», — оставляли комментарии восторженные подписчики.      

Напомним, актриса и продюсер поженились в 2012 году. У пары двое общих детей — 6-летний Константин и полуторагодовалая Эмми. От предыдущего брака с Дмитрием Литвиновым у Акиньшиной есть 9-летний сын Филипп. 

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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