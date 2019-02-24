Александр Толмацкий опубликовал архивный снимок с Децлом, на котором ему всего 13 лет

В начале февраля стало известно о смерти рэпера Децла. Отец исполнителя Александр Толмацкий, долгое время не общавшийся с сыном, опубликовал архивный снимок, которому больше 20 лет.

Александр Толмацкий показал архивное фото с сыном

3 февраля Александр Толмацкий сообщил о смерти своего старшего сына Кирилла, известного широкой публике как рэпер Децл. Продюсер не раз признавался, что жалеет о том, что долгие годы не общался с наследником. Недавно Александр опубликовал фото с сыном, сделанное более 20 лет назад.



«1996 год, 13 лет», — подписал снимок Толмацкий-старший (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Счастливое детство», «Какое искреннее фото», «Папа и сын — очень похожи!» — комментировали публикацию подписчики Александра.



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Напомним, отец Децла также не поддерживал связь и со своим внуком Тони. Мальчика он впервые увидел на похоронах собственного сына.