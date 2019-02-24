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Александр Толмацкий опубликовал архивный снимок с Децлом, на котором ему всего 13 лет

В начале февраля стало известно о смерти рэпера Децла. Отец исполнителя Александр Толмацкий, долгое время не общавшийся с сыном, опубликовал архивный снимок, которому больше 20 лет. 
Александр Толмацкий показал архивное фото с сыном
Александр Толмацкий показал архивное фото с сыном

3 февраля Александр Толмацкий сообщил о смерти своего старшего сына Кирилла, известного широкой публике как рэпер Децл. Продюсер не раз признавался, что жалеет о том, что долгие годы не общался с наследником. Недавно Александр опубликовал фото с сыном, сделанное более 20 лет назад.

«1996 год, 13 лет», — подписал снимок Толмацкий-старший (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Счастливое детство», «Какое искреннее фото», «Папа и сын — очень похожи!» — комментировали публикацию подписчики Александра. 

Напомним, отец Децла также не поддерживал связь и со своим внуком Тони. Мальчика он впервые увидел на похоронах собственного сына

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24 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Что имеем - не храним, потерявши - плачем... Очень грустно за эту семью

  • Когда случилась трагедия, вуман даже тему прощания освещать не торопился. А как тема с именем Кирилла в топы мгновенно выходить стала, так вуман активизировался и выставляет новые темы с завидной регулярностью..

  • С возрастом Кирилл стал похож на отца, а в детстве не особо похож на него был.

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