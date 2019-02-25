На «Оскаре-2019» Брэдли Купера поддержали его мама Глория Кампано и возлюбленная Ирина Шейк

Поклонники гадали, с кем один из фаворитов «Оскара-2019» — Брэдли Купер — появится на главной кинопремии года. Поддержать номинанта решили две главные женщины в его жизни.

Брэдли Купер с мамой Глорией Кампано и возлюбленной Ириной Шейк

В этом году Брэдли Купер номинирован на «Оскар-2019» в категории «Лучший актер» за главную роль в своей дебютной работе «Звезда родилась». Этот фильм уже получил немало наград на различных кинопремиях, но что-то нам подсказывает, что с особым нетерпением актер ждет золотую статуэтку «Оскара».



Многие поклонники Купера опасались, что на церемонию вручения Брэдли приедет в одиночестве, ведь сейчас в Европе проходят Недели моды, так что график у его возлюбленной Ирины Шейк довольно плотный. К счастью, модель отменила все планы и вернулась в Лос-Анджелес.



1 2 3 4 Актер был счастлив тому, что его возлюбленная вернулась в Лос-Анджелес

Так, на красной дороже Купер появился в сопровождении Ирины Шейк и... мамы Глории Кампано. Трио с удовольствием позировало фотографам. Стоит отметить, что Брэдли выглядел невероятно счастливым и спокойным — еще бы, с такой-то поддержкой.



К слову, для мероприятия Ирина Шейк выбрала платье от Burberry.