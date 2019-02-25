Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На «Оскаре-2019» Брэдли Купера поддержали его мама Глория Кампано и возлюбленная Ирина Шейк

Поклонники гадали, с кем один из фаворитов «Оскара-2019» — Брэдли Купер — появится на главной кинопремии года. Поддержать номинанта решили две главные женщины в его жизни.
Брэдли Купер с мамой Глорией Кампано и возлюбленной Ириной Шейк
Брэдли Купер с мамой Глорией Кампано и возлюбленной Ириной Шейк

В этом году Брэдли Купер номинирован на «Оскар-2019» в категории «Лучший актер» за главную роль в своей дебютной работе «Звезда родилась». Этот фильм уже получил немало наград на различных кинопремиях, но что-то нам подсказывает, что с особым нетерпением актер ждет золотую статуэтку «Оскара».

Многие поклонники Купера опасались, что на церемонию вручения Брэдли приедет в одиночестве, ведь сейчас в Европе проходят Недели моды, так что график у его возлюбленной Ирины Шейк довольно плотный. К счастью, модель отменила все планы и вернулась в Лос-Анджелес.

Так, на красной дороже Купер появился в сопровождении Ирины Шейк и... мамы Глории Кампано. Трио с удовольствием позировало фотографам. Стоит отметить, что Брэдли выглядел невероятно счастливым и спокойным — еще бы, с такой-то поддержкой.

К слову, для мероприятия Ирина Шейк выбрала платье от Burberry.

Перейти к обсуждению 1


25 февраля 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Getty Images
Теги

Оскар 2019

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Голубь, он и в Африке голубь, с маман везде ходит, за ручку держится, сыначка...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 480

Новое за неделю

24 новые темы

Популярное за неделю

21 популярная тема





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.