Недавно расставшаяся с женихом Леди Гага позировала на «Оскаре» в одиночестве

32-летняя Леди Гага не раз была помолвлена, однако все ее отношения пока заканчивались разрывом, а не походом к алтарю. Вот и недавно певица официально подтвердила свое расставание с Кристианом Карино.
К сожалению, мечта поклонников Леди Гаги не сбылась — знаменитость разорвала помолвку с возлюбленным. По данным СМИ, в паре просто-напросто сошли на нет чувства.
Именно поэтому, как и ожидали многие, певица появилась на «Оскаре» в одиночестве. Впрочем, выглядела она уверенно — похоже, она прекрасно справлялась с волнением.
Напомним, в этом году Леди Гага номинирована в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась». За это звание звезде придется бороться наряду с Оливией Колман, Мелиссой Маккарти и другими актрисами.