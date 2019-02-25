Недавно расставшаяся с женихом Леди Гага позировала на «Оскаре» в одиночестве

Недавно стало известно, что Леди Гага рассталась со своим возлюбленным Кристианом Карино. Из-за этого актрисе пришлось ехать на «Оскар» в одиночестве, что, впрочем, ее нисколько не расстроило.

Леди Гага на «Оскаре»

32-летняя Леди Гага не раз была помолвлена, однако все ее отношения пока заканчивались разрывом, а не походом к алтарю. Вот и недавно певица официально подтвердила свое расставание с Кристианом Карино.



К сожалению, мечта поклонников Леди Гаги не сбылась — знаменитость разорвала помолвку с возлюбленным. По данным СМИ, в паре просто-напросто сошли на нет чувства.



Именно поэтому, как и ожидали многие, певица появилась на «Оскаре» в одиночестве. Впрочем, выглядела она уверенно — похоже, она прекрасно справлялась с волнением.



1 2 3 4 Недавно певица разорвала помолвку с возлюбленным

Напомним, в этом году Леди Гага номинирована в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась». За это звание звезде придется бороться наряду с Оливией Колман, Мелиссой Маккарти и другими актрисами.