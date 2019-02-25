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Брэдли Купер и Ирина Шейк планируют второго ребенка

44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Ирина Шейк воспитывают полуторагодовалую дочь Леа. Как сообщил источник, близкий к паре, знаменитости готовы снова стать родителями в ближайшее время.
Брэдли Купер и Ирина Шейк планируют второго ребенка
Брэдли Купер и Ирина Шейк планируют второго ребенка

Брэдли Купер и Ирина Шейк не любят распространяться о своей личной жизни. Однако недавно стало известно, что знаменитости планируют завести еще одного ребенка. Об этом сообщает портал Hollywod Life со ссылкой на источник, близкий к паре.

«Брэдли постоянно говорит о том, что они с Ириной хотят в скором времени снова стать родителями. Он часто рассказывает о своей дочери Леа, показывает ее фотографии. Он просто обожает быть папой», — рассказал собеседник издания. 

Инсайдер также уверяет, что Шейк и Купер всерьез займутся вопросом пополнения в семье после церемонии «Оскар», на которой был номинирован фильм режиссера «Звезда родилась». Работа над картиной и ее подготовка к прокату отнимала все силы и внимание звезды в последние месяцы, поэтому свои личные планы он собирается реализовать только сейчас.

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25 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ruВведите сообщение

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Пусть побольше рожают!

  • Хочу быть инсайдером,чтобы за всякие истории деньги получать....

  • Зачем им побольше рожать? Для начала пусть женятся.

  • Отнимала все силы и время? И как он умудрился почувствовать, что ему нравится быть папой, если его постоянно не было в семье?

  • Гость

    Зачем им побольше рожать? Для начала пусть женятся.

    Ага, 5 лет быстро истекут, нужно как минимум двоих успеть.

  • Гость

    Зачем им побольше рожать? Для начала пусть женятся.

    а что это даст? Разве от женитьбы сперматозоиды лучше двигаются?

  • Гость

    Ага, 5 лет быстро истекут, нужно как минимум двоих успеть.

    Вы так пишите, будто это не с его же согласия

  • И что если женится? Это даст гарантию на вечную любовь???? Что в мозгах у этих женщин))))))

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