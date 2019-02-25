44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Ирина Шейк воспитывают полуторагодовалую дочь Леа. Как сообщил источник, близкий к паре, знаменитости готовы снова стать родителями в ближайшее время.

Брэдли Купер и Ирина Шейк планируют второго ребенка

Брэдли Купер и Ирина Шейк не любят распространяться о своей личной жизни. Однако недавно стало известно, что знаменитости планируют завести еще одного ребенка. Об этом сообщает портал Hollywod Life со ссылкой на источник, близкий к паре.



«Брэдли постоянно говорит о том, что они с Ириной хотят в скором времени снова стать родителями. Он часто рассказывает о своей дочери Леа, показывает ее фотографии. Он просто обожает быть папой», — рассказал собеседник издания.



1 2 3 4 Брэдли Купер и Ирина Шейк воспитывают полуторагодовалую дочь Леа

Инсайдер также уверяет, что Шейк и Купер всерьез займутся вопросом пополнения в семье после церемонии «Оскар», на которой был номинирован фильм режиссера «Звезда родилась». Работа над картиной и ее подготовка к прокату отнимала все силы и внимание звезды в последние месяцы, поэтому свои личные планы он собирается реализовать только сейчас.

