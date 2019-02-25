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Ксения Бородина рассказала, почему работала во время обеих беременностей

35-летняя Ксения Бородина часто делится с подписчиками в Инстаграме своими мыслями. На днях телеведущая порассуждала о том, нужно ли женщинам переставать работать во время беременности. 
Ксения Бородина считает, что работающая беременная женщина — это нормальное явление
Ксения Бородина считает, что работающая беременная женщина — это нормальное явление

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. Во время обеих беременностей телеведущая продолжала работать почти до самых родов. На днях знаменитость подняла тему того, нужно ли заниматься карьерой женщинам в положении.

«Когда я была беременна Теей, почти до 9-го месяца у меня постоянно были съемки, я работала. Это было абсолютно нормальным, хоть у меня на первом триместре было состояние не очень, потом я хорошо себя чувствовала, соответственно, не изменился никак образ жизни. Что самое интересное — у людей не было никакого осуждения, с которым я сталкивалась в первую беременность. Работать в положении, создавать свои проекты у нас в стране в 21-м веке абсолютно нормально!» — написала Бородина в своем Инстаграме.  

Ксения также добавила, что знает множество примеров, когда молодые мамы в декрете начинали свой бизнес. Телеведущая уверена, что очень многие женщины имеют энергию и на то, чтобы ухаживать за малышом, и на построение собственной карьеры. 

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25 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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