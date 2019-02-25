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Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками с короткой стрижкой

На днях Анастасия Волочкова решила изменить имидж и отстригла свои длинные локоны. Как призналась 43-летняя знаменитость, она сделала это, чтобы порадовать возлюбленного. 
Анастасия Волочкова сделала короткую стрижку
Анастасия Волочкова сделала короткую стрижку

Поклонники привыкли видеть 43-летнюю Анастасию Волочкову с длинными светлыми волосами. Недавно знаменитость решила изменить свой имидж и сделала короткую стрижку.

«В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — подписала снимок Анастасия.  

Балерина закрыла комментарии к публикации, однако фото уже набрало несколько тысяч лайков, что свидетельствует о том, что новая прическа знаменитости понравилась не только ее возлюбленному, но и подписчикам. А как вам новый образ Анастасии Волочковой? 

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25 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Теперь, Настя, на радость возлюбленному надо брови нарисовать другие.

  • А где шпагат?

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