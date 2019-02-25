Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками с короткой стрижкой

Поклонники привыкли видеть 43-летнюю Анастасию Волочкову с длинными светлыми волосами. Недавно знаменитость решила изменить свой имидж и сделала короткую стрижку.
«В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — подписала снимок Анастасия.
Балерина закрыла комментарии к публикации, однако фото уже набрало несколько тысяч лайков, что свидетельствует о том, что новая прическа знаменитости понравилась не только ее возлюбленному, но и подписчикам. А как вам новый образ Анастасии Волочковой?