Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками с короткой стрижкой

На днях Анастасия Волочкова решила изменить имидж и отстригла свои длинные локоны. Как призналась 43-летняя знаменитость, она сделала это, чтобы порадовать возлюбленного.



Анастасия Волочкова сделала короткую стрижку

Поклонники привыкли видеть 43-летнюю Анастасию Волочкову с длинными светлыми волосами. Недавно знаменитость решила изменить свой имидж и сделала короткую стрижку.



«В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное», — подписала снимок Анастасия.



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Балерина закрыла комментарии к публикации, однако фото уже набрало несколько тысяч лайков, что свидетельствует о том, что новая прическа знаменитости понравилась не только ее возлюбленному, но и подписчикам. А как вам новый образ Анастасии Волочковой?

