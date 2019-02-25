После торжественной церемонии «Оскар» знаменитости традиционно отправились на вечеринку журнала Vanity Fair. Для этого мероприятия Алессандра Амбросио выбрала весьма смелый наряд, который во всей красе представил миру ее выдающееся декольте.

Алессандра Амбросио вышла в свет в платье с глубоким декольте

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар». После вручения наград звезды отправились на афтепати, которую на протяжении уже четверти века устраивает журнал Vanity Fair.



Туда была приглашена и 37-летняя Алессандра Амбросио. Для вечеринки топ-модель выбрала нежно-голубое платье от бренда Zuhair Murad.



1 2 3 4 Алессандра Амбросио продемонстрировала непривычно пышный бюст

Довольно откровенный наряд знаменитости подчеркнул не только ее стройные ноги, но и непривычно пышный бюст. Глубокое декольте сделало Алессандру центром внимания многочисленных фотографов мероприятия. А как вам кажется, в этом платье грудь модели выглядит больше, чем обычно?

