Алессандра Амбросио продемонстрировала непривычно пышный бюст

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар». После вручения наград звезды отправились на афтепати, которую на протяжении уже четверти века устраивает журнал Vanity Fair.
Туда была приглашена и 37-летняя Алессандра Амбросио. Для вечеринки топ-модель выбрала нежно-голубое платье от бренда Zuhair Murad.
Довольно откровенный наряд знаменитости подчеркнул не только ее стройные ноги, но и непривычно пышный бюст. Глубокое декольте сделало Алессандру центром внимания многочисленных фотографов мероприятия. А как вам кажется, в этом платье грудь модели выглядит больше, чем обычно?