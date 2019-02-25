«Не сейте панику!»: Мария Шукшина опубликовала фото матери из больничной палаты

Недавно в Сети появилась информация о том, что 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации после инфаркта. Дочь артистки Мария Шушкина рассказала о состоянии здоровья матери в своем Инстаграме.

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

На днях российские СМИ сообщили о том, что 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с диагнозом «острый инфаркт». Супруг актрисы Бари Алибасов опроверг эту информацию.



«Нормально она себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице», — рассказал продюсер телеканалу «360».



1 2 3 4 Мария Шукшина рассказала о состоянии матери

Вскоре после этого дочь Федосеевой-Шукшиной Мария опубликовала в своем Инстаграме фото матери из больничной палаты. «Дорогие друзья! Нет оснований для беспокойства! Мама чувствует себя хорошо. В прекрасных руках самых лучших врачей находится! Обращаюсь ко всем СМИ и журналистам: не сейте панику! Не распространяйте сплетни!» — написала актриса. Мария также попросила журналистов не спекулировать на здоровье ее матери с целью зарабатывания денег.

