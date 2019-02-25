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«Не сейте панику!»: Мария Шукшина опубликовала фото матери из больничной палаты

Недавно в Сети появилась информация о том, что 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации после инфаркта. Дочь артистки Мария Шушкина рассказала о состоянии здоровья матери в своем Инстаграме.  
Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

На днях российские СМИ сообщили о том, что 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с диагнозом «острый инфаркт». Супруг актрисы Бари Алибасов опроверг эту информацию.

«Нормально она себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице», — рассказал продюсер телеканалу «360»

Вскоре после этого дочь Федосеевой-Шукшиной Мария опубликовала в своем Инстаграме фото матери из больничной палаты. «Дорогие друзья! Нет оснований для беспокойства! Мама чувствует себя хорошо. В прекрасных руках самых лучших врачей находится! Обращаюсь ко всем СМИ и журналистам: не сейте панику! Не распространяйте сплетни!» — написала актриса. Мария также попросила журналистов не спекулировать на здоровье ее матери с целью зарабатывания денег.  

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25 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Personastars, Legion-Media.ru, Instagram Введите сообщение
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Лидия Федосеева-Шукшина

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