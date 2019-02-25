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Бабушка официально выселила старшую из сестер Хачатурян из своей квартиры

25 февраля старшая из сестер Хачатурян Кристина лишилась крыши над головой. Суд выписал обвиняемую в убийстве отца девушку из квартиры ее бабушки.
Кристина Хачатурян
Бабушка по отцовской линии лишила Кристину право на проживание в своей квартире

В начале января бабушка печально известных сестер Хачатурян обратилась в суд с иском о выселении из ее квартиры старшей внучки, 19-летней Кристины. Как пояснил корреспонденту РИА Новости адвокат девушки Алексей Липцер, квартира находится в собственности Лидии Хачатурян, и она может свободно заселять и выселять из нее людей. 

25 февраля Бутырский суд Москвы сообщил об удовлетворении иска Лидии. Теперь Кристина не может проживать в квартире, где прошло ее детство. 

До этого момента родственница девушек по линии отца уже успела выселить со своей жилплощади их маму Аурелию и старшего брата Сергея

Напомним, в конце июля 2018-го 57-летний Михаил Хачатурян был найден мертвым на лестничной площадке своего дома. Мужчине было нанесено множество колото-резаных ран. Как оказалось, на Михаила напали его дочери, объяснив содеянное многолетними издевательствами со стороны отца. В ходе расследования сестер отпустили из-под ареста с условием соблюдения целого ряда ограничений — им нельзя пользоваться средствами связи и видеться друг с другом.

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25 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Красильников Станислав, Максим Григорьев, Новодережкин Антон/ТАСС
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Ангелина Хачатурян, Мария Хачатурян, Ангелина Хачатурян

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Страшная история, тяжелая ситуация...

  • Мутная какая-то ситуация... Девки не были нигде заперты, в интернет выход имели, раз фотки в инсту пилили. Так почему не зашли на сайт, скажем, Прокуратуры и не накатали заяву, что отец родной их унижает, избивает, оскорбляет, домогается и т.д. и т.п.? Вместо этого предпочли дружно зарезать спящего папашу. Ну-ну...

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