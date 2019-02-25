Бабушка официально выселила старшую из сестер Хачатурян из своей квартиры

25 февраля старшая из сестер Хачатурян Кристина лишилась крыши над головой. Суд выписал обвиняемую в убийстве отца девушку из квартиры ее бабушки.

Бабушка по отцовской линии лишила Кристину право на проживание в своей квартире

В начале января бабушка печально известных сестер Хачатурян обратилась в суд с иском о выселении из ее квартиры старшей внучки, 19-летней Кристины. Как пояснил корреспонденту РИА Новости адвокат девушки Алексей Липцер, квартира находится в собственности Лидии Хачатурян, и она может свободно заселять и выселять из нее людей.

25 февраля Бутырский суд Москвы сообщил об удовлетворении иска Лидии. Теперь Кристина не может проживать в квартире, где прошло ее детство.

До этого момента родственница девушек по линии отца уже успела выселить со своей жилплощади их маму Аурелию и старшего брата Сергея.

1 2 3 4 Кристина Хачатурян лишилась жилплощади по требованию своей бабушки

Напомним, в конце июля 2018-го 57-летний Михаил Хачатурян был найден мертвым на лестничной площадке своего дома. Мужчине было нанесено множество колото-резаных ран. Как оказалось, на Михаила напали его дочери, объяснив содеянное многолетними издевательствами со стороны отца. В ходе расследования сестер отпустили из-под ареста с условием соблюдения целого ряда ограничений — им нельзя пользоваться средствами связи и видеться друг с другом.