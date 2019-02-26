«За эти годы он ни разу не позвонил»: Ольга Будина заявила, что бывший муж не помогал ей с воспитанием сына

Несколько лет назад Ольге Будиной пришлось пройти через тяжелый развод с отцом ее сына Наума. На днях актриса рассказала, что мальчика она растила в одиночку.

Недавно Ольга призналась, что бывший муж не помогал ей воспитывать сына

Актриса Ольга Будина и бизнесмен Александр Наумов поженились в 2004 году, тогда же у пары родился сын Наум. Однако не прошло и нескольких лет, как муж ушел от Ольги, оставив ее и сына без средств к существованию.



Недавно актриса призналась, что сложности в ее жизни начались еще до развода. По словам Ольги, бывший муж практически не участвовал в воспитании сына. «Мы жили как-то параллельно: я с ребенком, а он отдельно», — рассказала артистка в эфире программы «Судьба человека».

Даже не смотря на болезнь мальчика, Александр Наумов не интересовался жизнью сына: «За все эти годы он ни разу не позвонил. Никакой поддержки не было».

1 2 3 4 Ольга Будина вышла замуж за Александра Наумова в 2004 году, но их брак продлился недолго

Ольга поняла, что брак с бизнесменом был ошибкой, но не сдалась. Актриса рассказала, что без посторонней помощи смогла обеспечить себе и Науму достойную жизнь. Сейчас 15-летний мальчик учится в школе при Кембрижском университете, а сама актриса продолжает сниматься в кино и активно занимается благотворительностью.