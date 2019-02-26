Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«За эти годы он ни разу не позвонил»: Ольга Будина заявила, что бывший муж не помогал ей с воспитанием сына

Несколько лет назад Ольге Будиной пришлось пройти через тяжелый развод с отцом ее сына Наума. На днях актриса рассказала, что мальчика она растила в одиночку. 
Ольга Будина
Недавно Ольга призналась, что бывший муж не помогал ей воспитывать сына

Актриса Ольга Будина и бизнесмен Александр Наумов поженились в 2004 году, тогда же у пары родился сын Наум. Однако не прошло и нескольких лет, как муж ушел от Ольги, оставив ее и сына без средств к существованию. 

Недавно актриса призналась, что сложности в ее жизни начались еще до развода. По словам Ольги, бывший муж практически не участвовал в воспитании сына. «Мы жили как-то параллельно: я с ребенком, а он отдельно», — рассказала артистка в эфире программы «Судьба человека».

Даже не смотря на болезнь мальчика, Александр Наумов не интересовался жизнью сына: «За все эти годы он ни разу не позвонил. Никакой поддержки не было».
  • Ольга Будина
    1 2 3 4
    Ольга Будина вышла замуж за Александра Наумова в 2004 году, но их брак продлился недолго
    Смотреть галерею

Ольга поняла, что брак с бизнесменом был ошибкой, но не сдалась. Актриса рассказала, что без посторонней помощи смогла обеспечить себе и Науму достойную жизнь. Сейчас 15-летний мальчик учится в школе при Кембрижском университете, а сама актриса продолжает сниматься в кино и активно занимается благотворительностью. 

Перейти к обсуждению 2


26 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Personastars, Legion-Media.ru, PhotoXPress
Теги

Ольга Будина

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну и сколько можно об одном и том же? Кочует с одного шоу на другое с одной и той же историей..или так на жизнь зарабатывает?

  • Уважала раньше ее, теперь скатилась в стадо кочующих по ток-шоу, печально

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 485

Новое за неделю

21 новая тема

Популярное за неделю

18 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.