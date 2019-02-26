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Влад Соколовский признался, что каждый день вспоминает Риту Дакоту

В августе 2018-го Рита Дакота и Влад Соколовский объявили о разводе. Недавно певец признался, что так и не смог забыть бывшую супругу и мать своей дочери.
Влад Соколовский
Влад Соколовский рассказал, что часто вспоминает Риту Дакоту

Расставание 27-летнего Влада Соколовского и 28-летней Риты Дакоты стало для них настоящим испытанием. Недавно певица дала понять в своем новом клипе, что пережила развод и поставила точку в отношениях с бывшим мужем. 

На днях в интервью жуналу СтарХит Соколовский признался, что так и не смог забыть Дакоту: «В последний раз я думал о жене... час назад. Вообще, вспоминаю ее каждый день, а если забываю, напоминают».
  • Рита Дакота, Влад Соколовский
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    Летом прошлого года Рита Дакота объявила, что хочет развестись с Владом Соколовским
    Смотреть галерею

Кроме этого, Влад поделился необычными фактами о себе. Например, певец признался, что красит волосы, всегда носит с собой баскетбольный мяч и считает еду одним из величайших наслаждений.

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26 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем это мусолить, чтоб не забыли? Чтобы подписылись на инсту и ютьюб и платили за оекламу? Вот она-продажная показуха

  • Зачем это мусолить, чтоб не забыли? Чтобы подписылись на инсту и ютьюб и платили за оекламу? Вот она-продажная показуха

  • Как же задрал этот блевотный шоубиз с его надуманными проплаченными инфоповодами!!!!

  • сказки доктора Курпатова

  • Конечно, напоминают.Толпы брошенок и разведенок с подачи "страдалицы"Дакоты днюют и ночуют в инсте у Соколовского.А Дакота, тем временем, пенки с хайпа на разводе снимает, уже маленькую дочку приобщила к рекламе в инсте, видать, больше платЮт.

  • Гость

    сказки доктора Курпатова

    А где Курпатов-то?Помнится, одно время он был прямо "звездой"на ПК.Прошла любовь, завяли помидоры?

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