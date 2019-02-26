Влад Соколовский признался, что каждый день вспоминает Риту Дакоту

В августе 2018-го Рита Дакота и Влад Соколовский объявили о разводе. Недавно певец признался, что так и не смог забыть бывшую супругу и мать своей дочери.

Влад Соколовский рассказал, что часто вспоминает Риту Дакоту

Расставание 27-летнего Влада Соколовского и 28-летней Риты Дакоты стало для них настоящим испытанием. Недавно певица дала понять в своем новом клипе, что пережила развод и поставила точку в отношениях с бывшим мужем.



На днях в интервью жуналу СтарХит Соколовский признался, что так и не смог забыть Дакоту: «В последний раз я думал о жене... час назад. Вообще, вспоминаю ее каждый день, а если забываю, напоминают».

1 2 3 4 Летом прошлого года Рита Дакота объявила, что хочет развестись с Владом Соколовским

Кроме этого, Влад поделился необычными фактами о себе. Например, певец признался, что красит волосы, всегда носит с собой баскетбольный мяч и считает еду одним из величайших наслаждений.