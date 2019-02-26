Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей за излишне резкие высказывания

В прошлом году между Еленой Летучей и Настасьей Самбурской произошел конфликт, связанный с тем, что ведущая «Ревизорро» раскритиковала способности актрисы, которая тоже вела проект. На днях Настасья извинилась за излишне резкие высказывания в адрес Елены.



Настасья Самбурская решила помириться с Еленой Летучей

Несколько месяцев назад Елена Летучая заявила, что новые ведущие программы «Ревизорро», в которой она работала несколько лет, просто «убили» проект. Знаменитость имела в виду и Настасью Самбурскую, также принимавшую участие в создании шоу. Тогда актриса не стала молчать и заявила, что Летучей «сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах». На днях Настасья вспомнила о давнем конфликте, в котором так и не была поставлена точка.



«Все наверняка помнят наш грандиозный скандал с Леной Летучей. Чтобы ни говорили — умею признавать ошибки, и тогда, признаюсь, повела себя излишне агрессивно. Лена, принимаю это в себе, и в качестве моих тебе извинений — вот платье Оли Якубович, чьим послом и музой ты являешься, я его не просто надела, я его полюбила всем сердцем, а большего комплимента женщина женщине сделать, наверное, не может. Мода, как и любое искусство, лечит, и любой мир лучше войны», — написала Самбурская в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).



1 2 3 4 Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей

Напомним, в прошлом году актриса довольно резко высказалась в адрес Елены Летучей. «Да, у меня скверный характер, и мне сложно промолчать, но лишь в моментах, когда я вижу тотальную тупость, бездарщину и агрессию в мою сторону», — так она прокомментировала поведение старшей коллеги по проекту «Ревизорро». Пока телеведущая никак не отреагировала на извинения Самбурской.

