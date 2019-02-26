Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми

В последние годы Анджелина Джоли — редкий гость светских мероприятий. Однако на днях актриса не смогла пропустить премьеру своего друга и пришла на закрытый показ вместе с шестью детьми.

Анджелина Джоли и ее шестеро детей посетили специальный показ фильма в Нью-Йорке

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли стала вести более закрытый образ жизни: она почти не дает интервью, не говорит о детях и редко выходит в свет.

25 февраля актриса сделала исключение, появившись на премьере фильма «Мальчик, который обуздал ветер» в Нью-Йорке.

Режиссер картины Чиветель Эджиофор — давний друг Джоли, и она пришла его поддержать. Впервые за долгое время компанию маме составили все ее шестеро детей: 17-летний Мэдокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс.

1 2 3 4 Анджелина Джоли поддержала друга Чиветеля Эджиофора на премьере его фильма «Мальчик, который обуздал ветер»

Вся семья отдала предпочтение нарядам черного или темного-синего цветов. Кроме Нокса: для выхода в свет мальчик выбрал костюм серого оттенка. Джоли и ее дети выглядели очень счастливыми и, казалось, наслаждались обществом друг друга.