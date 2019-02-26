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Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми

В последние годы Анджелина Джоли — редкий гость светских мероприятий. Однако на днях актриса не смогла пропустить премьеру своего друга и пришла на закрытый показ вместе с шестью детьми.
Анджелина Джоли и ее шестеро детей посетили специальный показ фильма в Нью-Йорке
Анджелина Джоли и ее шестеро детей посетили специальный показ фильма в Нью-Йорке

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли стала вести более закрытый образ жизни: она почти не дает интервью, не говорит о детях и редко выходит в свет. 

25 февраля актриса сделала исключение, появившись на премьере фильма «Мальчик, который обуздал ветер» в Нью-Йорке.

Режиссер картины Чиветель Эджиофор — давний друг Джоли, и она пришла его поддержать. Впервые за долгое время компанию маме составили все ее шестеро детей: 17-летний Мэдокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс. 

  • Анджелина Джоли, Чиветель Эджиофор
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    Анджелина Джоли поддержала друга Чиветеля Эджиофора на премьере его фильма «Мальчик, который обуздал ветер»
    Смотреть галерею

Вся семья отдала предпочтение нарядам черного или темного-синего цветов. Кроме Нокса: для выхода в свет мальчик выбрал костюм серого оттенка. Джоли и ее дети выглядели очень счастливыми и, казалось, наслаждались обществом друг друга. 

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26 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Getty Images
Теги

Пакс Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Все дети некрасивые, отвратительно острижены, ужасно одеты. Странные выражения лиц, младшая девочка тоже уже одета как мальчик. Дурдом. А сама Джоли.. даже не знаю... пальто у нее странное, так сидит на ней, как будто она беременна. Надеюсь, что мне это показалось.

  • Какое странное семейство. Родные дочки одеты в мальчуговую одежду и только Захара одевается как девочка. Кстати почему нет Пита с детьми ни на одной фотке, если ему разрешил суд встречаться с детьми?

  • Правильно делают,что дома сидят и редко выходят куда-то... Дома хорошо же )

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