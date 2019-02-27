Бывший муж Аланы Мамаевой хочет судиться с ней из-за общего ребенка

Алана Мамаева воспитывает сына Алекса от экс-супруга Александра Липового. Недавно мужчина, лишенный родительских прав, подал в суд на бывшую жену из-за новой фамилии наследника.

Бывший муж Аланы Мамаевой подал на нее в суд

До брака с Павлом Мамаевым Алана Хубецова (в девичестве) была замужем за чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. У экс-супругов есть сын Алекс. Мужчина был лишен родительских прав на ребенка в 2017-м.



Недавно Александр был обвинен в мошенничестве и отправлен в следственный изолятор «Матросская тишина». Именно там Липовой принял решение подать в суд на бывшую жену из-за того, что сын носит фамилию ее нового мужа — Павла Мамаева. Об этом сообщает портал Mash.



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Сама Алана пока никак не прокомментировала эту информацию. Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, в октябре прошлого года избившие двух чиновников и водителя известной телеведущей, пробудут в СИЗО до 8 апреля.

