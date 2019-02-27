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Бывший муж Аланы Мамаевой хочет судиться с ней из-за общего ребенка

Алана Мамаева воспитывает сына Алекса от экс-супруга Александра Липового. Недавно мужчина, лишенный родительских прав, подал в суд на бывшую жену из-за новой фамилии наследника.
Бывший муж Аланы Мамаевой подал на нее в суд
Бывший муж Аланы Мамаевой подал на нее в суд

До брака с Павлом Мамаевым Алана Хубецова (в девичестве) была замужем за чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. У экс-супругов есть сын Алекс. Мужчина был лишен родительских прав на ребенка в 2017-м.

Недавно Александр был обвинен в мошенничестве и отправлен в следственный изолятор «Матросская тишина». Именно там Липовой принял решение подать в суд на бывшую жену из-за того, что сын носит фамилию ее нового мужа — Павла Мамаева. Об этом сообщает портал Mash.  

  • Алана Мамаева
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    Алана Мамаева воспитывает сына Алекса от бывшего мужа Александра Липового
    Смотреть галерею

Сама Алана пока никак не прокомментировала эту информацию. Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, в октябре прошлого года избившие двух чиновников и водителя известной телеведущей, пробудут в СИЗО до 8 апреля.  

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27 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Оба спортсмена,оба за решеткой.Вот это у неё карма.

  • Признаюсь, меня бы порадовало, если бы бывший реально пытался отсудить ребенка, занялся его воспитанием и преуспел в этом, но я не ожидала такой дичи - возникать, будучи лишенным прав, из мест лишения свободы. Думаю, заявлением все и закончится.

  • Ну и правельно, почему лешают прав, он не заслужил крайних мер.

  • Крысятничество, в тихоря, за спиной.

  • очень отталкивающая у нее внешность

  • Мне Алана Мамаева вампира напоминает. Ей бы клыки сделать и вылитый Дракула!

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