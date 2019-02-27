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Молодая мама Шарлотта Казираги пришла на показ Saint Laurent в мини-платье

Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги стала мамой несколько месяцев назад. На днях журналистка вышла в свет в маленьком черном платье.
Шарлотта Казираги продемонстрировала стройные ноги на показе Saint Laurent
Шарлотта Казираги продемонстрировала стройные ноги на показе Saint Laurent

Шарлотта Казираги и ее возлюбленный Димитрий Рассам вместе уже около двух лет. Пара воспитывает сына Бальтазара, который родился четыре месяца назад.

26 февраля молодая мама посетила показ Saint Laurent в рамках парижской Недели моды. Для этого мероприятия 32-летняя наследница престола Монако выбрала лаконичное черное платье. Главные козыри наряда — переливающиеся стразы и длина, подчеркнувшая стройные ноги Шарлотты.

Однако едва внучка Грейс Келли села в первом ряду, наряд стал уж совсем провокационным. Казигари тут же привлекла  внимание находившихся на показе фотографов. К слову, на шоу также присутствовали Сальма Хайек, Катрин Денев, Кет Мосс, Линдси Лохан, Летиция Каста и многие другие знаменитости. 

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27 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Летиция Каста, Шарлотта Генсбур, Шарлотта Генсбур

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Все какие-то стремные все😬 особенно катрин Денев 😳

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