Молодая мама Шарлотта Казираги пришла на показ Saint Laurent в мини-платье

Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги стала мамой несколько месяцев назад. На днях журналистка вышла в свет в маленьком черном платье.

Шарлотта Казираги продемонстрировала стройные ноги на показе Saint Laurent

Шарлотта Казираги и ее возлюбленный Димитрий Рассам вместе уже около двух лет. Пара воспитывает сына Бальтазара, который родился четыре месяца назад.



26 февраля молодая мама посетила показ Saint Laurent в рамках парижской Недели моды. Для этого мероприятия 32-летняя наследница престола Монако выбрала лаконичное черное платье. Главные козыри наряда — переливающиеся стразы и длина, подчеркнувшая стройные ноги Шарлотты.



Однако едва внучка Грейс Келли села в первом ряду, наряд стал уж совсем провокационным. Казигари тут же привлекла внимание находившихся на показе фотографов. К слову, на шоу также присутствовали Сальма Хайек, Катрин Денев, Кет Мосс, Линдси Лохан, Летиция Каста и многие другие знаменитости.

