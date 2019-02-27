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На отдыхе Ксения Бородина носит модный купальник, рискуя получить неровный загар

Неделю назад Ксения Бородина вместе с мужем и детьми улетела в Таиланд, откуда постоянно публикует фото в Инстаграм. Поклонники заметили, что один купальник телеведущей нравится ей явно больше других. 
Ксения Бородина
Ксения Бородина выложила несколько фотографий с отпуска в одном и том же купальнике

В конце февраля Ксения Бородина отправилась в Таиланд с мужем Курбаном Омаровым и дочками — 9-летней Мару и 3-летней Теоной. 35-летняя знаменитость ежедневно публикует фото и видео с отдыха, демонстрируя пышные формы и модные наряды. 

На днях подписчики Ксении обратили внимание, что за последнее время, с разницей в пару дней, телеведущая опубликовала в своем Инстаграме несколько снимков в одном и том же купальнике.

Любимая вещь Ксении — черная модель с завязкой на талии. 
  • Ксения Бородина
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    Недавно в Инстаграме Ксения Бородина выложила несколько фото в одном и ом же купальнике
    Смотреть галерею

Такой купальник отлично подчеркивает фигуру Ксении, подходит для фотосессий, но точно не для загара — вряд ли телеведущая обрадуется светлым полосам на своем теле.

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27 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Статья по моему высосана из пальца.

  • И как же мы все, это переживём? Я потеряла аппетит и сон...

  • Да просто Ксю очень хочется фоты с отдыха показать и комменты из далёкой снежной Раши почитать.😁 Вот даже песню про это спела.😁 Женщины, чо молчите, коментьте давайте.😚

  • Зачем так губы вытягивать,кошмар...

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