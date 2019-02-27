На отдыхе Ксения Бородина носит модный купальник, рискуя получить неровный загар

В конце февраля Ксения Бородина отправилась в Таиланд с мужем Курбаном Омаровым и дочками — 9-летней Мару и 3-летней Теоной. 35-летняя знаменитость ежедневно публикует фото и видео с отдыха, демонстрируя пышные формы и модные наряды.
На днях подписчики Ксении обратили внимание, что за последнее время, с разницей в пару дней, телеведущая опубликовала в своем Инстаграме несколько снимков в одном и том же купальнике.
Такой купальник отлично подчеркивает фигуру Ксении, подходит для фотосессий, но точно не для загара — вряд ли телеведущая обрадуется светлым полосам на своем теле.