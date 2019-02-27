4-летнюю внучку Грейс Келли одевают в стиле ее знаменитой бабушки

В декабре 2014 года у сына Грейс Келли Альбера II и княгини Шарлин родились близнецы — Жак и Габриэлла. Несмотря на юный возраст, принцесса уже привлекает к себе внимание журналистов, например, модными нарядами.
На днях князь Монако с женой и детьми посетили торжественное мероприятие по случаю открытия жилого комплекса One Monte-Carlo. 4-летней принцессе выбрали наряд, напоминающий культовый образ ее бабушки.
Интересно, что тот же аутфит княгиня Монако надела на одну из первых встреч со своим будущим мужем князем Ренье III. Позже он признался, что был сразу покорен актрисой.