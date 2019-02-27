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4-летнюю внучку Грейс Келли одевают в стиле ее знаменитой бабушки

Грейс Келли считается эталоном красоты и элегантности, а ее модные образы стали по-настоящему культовыми. Ее внучка, принцесса Габриэлла, решила взять пример со своей бабушки. 
Принцесса Габриэлла и принц Жак
Принцесса Габриэлла появилась на мероприятии в наряде, похожем на одно из платьев Грейс Келли

В декабре 2014 года у сына Грейс Келли Альбера II и княгини Шарлин родились близнецы — Жак и Габриэлла. Несмотря на юный возраст, принцесса уже привлекает к себе внимание журналистов, например, модными нарядами. 

На днях князь Монако с женой и детьми посетили торжественное мероприятие по случаю открытия жилого комплекса One Monte-Carlo. 4-летней принцессе выбрали наряд, напоминающий культовый образ ее бабушки. 

Принцесса Габриэлла надела черное платье с цветочным принтом — в подобном Грейс Келли позировала для обложки журнала McCall’s в 1955 году. 

Интересно, что тот же аутфит княгиня Монако надела на одну из первых встреч со своим будущим мужем князем Ренье III. Позже он признался, что был сразу покорен актрисой. 

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27 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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