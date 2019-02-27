4-летнюю внучку Грейс Келли одевают в стиле ее знаменитой бабушки

Грейс Келли считается эталоном красоты и элегантности, а ее модные образы стали по-настоящему культовыми. Ее внучка, принцесса Габриэлла, решила взять пример со своей бабушки.

Принцесса Габриэлла появилась на мероприятии в наряде, похожем на одно из платьев Грейс Келли

В декабре 2014 года у сына Грейс Келли Альбера II и княгини Шарлин родились близнецы — Жак и Габриэлла. Несмотря на юный возраст, принцесса уже привлекает к себе внимание журналистов, например, модными нарядами.



На днях князь Монако с женой и детьми посетили торжественное мероприятие по случаю открытия жилого комплекса One Monte-Carlo. 4-летней принцессе выбрали наряд, напоминающий культовый образ ее бабушки.

Принцесса Габриэлла надела черное платье с цветочным принтом — в подобном Грейс Келли позировала для обложки журнала McCall’s в 1955 году.



1 2 3 4 4-летняя принцесса Габриэлла повторила культовый образ своей бабушки

Интересно, что тот же аутфит княгиня Монако надела на одну из первых встреч со своим будущим мужем князем Ренье III. Позже он признался, что был сразу покорен актрисой.