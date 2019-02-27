Инсайдеры поведали, что Ирина Шейк думает о близких отношениях Брэдли Купера и Леди Гаги

Практически сразу после премьеры фильма «Звезда родилась» в прессе заговорили о «химии» между Леди Гагой и Брэдли Купером — селебы демонстрировали настоящую страсть на экране, а в жизни всячески подогревали интерес к своей дружбе. Дошло до того, что многие начали подозревать страстный роман между Гагой и Купером. И это при том, что актер уже несколько лет живет с Ириной Шейк и воспитывает с ней маленькую дочь.
Напомним, Леди Гага получила заветную статуэтку за композицию Shallow, которую затем исполнила на сцене вместе с коллегой по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купером. Выступление получилось очень эффектным и... чувственным.
За «искрами» между селебами из зрительного зала наблюдала Ирина Шейк. На днях газета The Sun связалась с анонимным источником, который поведал, что модель думает о близких отношениях между ее возлюбленным и поп-певицей.
«Сообщения о том, что Ирина Шейк ''устала'' от Леди Гаги, на самом деле, отчасти правдивы. Однако это не значит, что модель ненавидит певицу или испытывает к ней ревность — дело в том, что Ирине надоели слухи о тайном романе между Купером и Гагой. Она устала от необходимости посещать одну премию за другой, но это напряжение не разрушит ее отношений с Брэдли», — пишет издание.
Сложно отрицать, что между возлюбленным Шейк и певицей существует определенная «химия», но именно поэтому оказалась столь успешной картина «Звезда родилась».
К слову, недавно в СМИ появился комментарий бывшей жены актера по поводу его романа с Леди Гагой. «Ха!» — написала Дженнифер Эспозито в комментариях к одному из постов об отношениях коллег по фильму.