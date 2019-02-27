Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Инсайдеры поведали, что Ирина Шейк думает о близких отношениях Брэдли Купера и Леди Гаги

Уже несколько дней в Сети обсуждают эффектное выступление Брэдли Купера и Леди Гаги на «Оскаре-2019» — многим интернет-пользователям кажется, что знаменитости испытывают друг к другу сильную симпатию. Инсайдеры рассказали, как к этим сплетням относится Ирина Шейк.
Инсайдеры рассказали, что Ирина Шейк думает о «романе» своего возлюбленного Брэдли Купера и Леди Гаги
Инсайдеры рассказали, что Ирина Шейк думает о «романе» своего возлюбленного Брэдли Купера и Леди Гаги

Практически сразу после премьеры фильма «Звезда родилась» в прессе заговорили о «химии» между Леди Гагой и Брэдли Купером — селебы демонстрировали настоящую страсть на экране, а в жизни всячески подогревали интерес к своей дружбе. Дошло до того, что многие начали подозревать страстный роман между Гагой и Купером. И это при том, что актер уже несколько лет живет с Ириной Шейк и воспитывает с ней маленькую дочь. 

Масла в огонь подлила недавно прошедшая церемония вручения премии «Оскар».

Напомним, Леди Гага получила заветную статуэтку за композицию Shallow, которую затем исполнила на сцене вместе с коллегой по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купером. Выступление получилось очень эффектным и... чувственным.

За «искрами» между селебами из зрительного зала наблюдала Ирина Шейк. На днях газета The Sun связалась с анонимным источником, который поведал, что модель думает о близких отношениях между ее возлюбленным и поп-певицей.

«Сообщения о том, что Ирина Шейк ''устала'' от Леди Гаги, на самом деле, отчасти правдивы. Однако это не значит, что модель ненавидит певицу или испытывает к ней ревность — дело в том, что Ирине надоели слухи о тайном романе между Купером и Гагой. Она устала от необходимости посещать одну премию за другой, но это напряжение не разрушит ее отношений с Брэдли», — пишет издание.

Сложно отрицать, что между возлюбленным Шейк и певицей существует определенная «химия», но именно поэтому оказалась столь успешной картина «Звезда родилась». 

К слову, недавно в СМИ появился комментарий бывшей жены актера по поводу его романа с Леди Гагой. «Ха!» — написала Дженнифер Эспозито в комментариях к одному из постов об отношениях коллег по фильму.

Перейти к обсуждению 3


27 февраля 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Legion-Media.ru

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Никаких особых "искр" я не заметила. Обычная актерская игра. И не такое видали. При этом, очевидно, что Гага даст Шейк фору в тыщу очков как личность. Шейк - лишь красивая внешность ( и то на любителя), а Гага - мощнейшая фигура в шоу-бизнесе. Понятно, что Куперу как коллеге по цеху она ближе, чем Шейк, которая еле 2 слова в речи вяжет. А вообще, что Шейк, что Гага не по части Купера вообще, и Ха! бывшей жены тому достаточно яркое доказательство.

  • Старый Купер, никуда не рыпнется!

  • Конечно, обидно за Иру. Только ленивый не высказался по этому поводу. Думаю, Купер подставил её, причём на глазах у публики. Криш хоть и гулял, но на мероприятиях такого не позволял. Теперь посмотрим, что Ире дороже. Деньги или репутация. Думаю, она выберет первое. С её высокой самооценкой придётся быть удобной, ради Купера. Не знаю, стОит ли он того.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 490

Новое за неделю

19 новых тем

Популярное за неделю

16 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.