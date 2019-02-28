Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Филипп Киркоров и другие звезды на премьере фильма «Ван Гоги»

27 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Ван Гоги». Картину режиссера Сергея Ливнева первыми посмотрели Филипп Киркоров, Светлана Ходченкова и другие отечественные селебы.

В Москве состоялась премьера фильма «Ван Гоги»

7 марта в прокат выходит фильм российского режиссера Сергея Ливнева «Ван Гоги». В драматической картине рассказана история талантливого, но неизвестного художника, который много лет не общался со своим отцом — прославленным дирижером. Однажды им все же приходится пройти непростой путь от обиды к примирению. Главные роли в фильме сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский.



Роль художника Марка сыграл Алексей Серебряков

На премьере драмы «Ван Гоги» собралось множество российских знаменитостей. Оценить новую работу Сергея Ливнева пришли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Владимир Познер, Филипп Киркоров, Никита Ефремов и другие звездные гости.

Алена Хмельницкая и Лариса Гузеева появились в компании своих дочерей. Вместе со Светланой Немоляевой приехала ее красавица-внучка Полина. Рядом с Аликой Смеховой позировал ее 18-летний сын Артем. К слову, режиссер картины Сергей Ливнев был первым мужем актрисы.

