Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Филипп Киркоров и другие звезды на премьере фильма «Ван Гоги»

7 марта в прокат выходит фильм российского режиссера Сергея Ливнева «Ван Гоги». В драматической картине рассказана история талантливого, но неизвестного художника, который много лет не общался со своим отцом — прославленным дирижером. Однажды им все же приходится пройти непростой путь от обиды к примирению. Главные роли в фильме сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский.
На премьере драмы «Ван Гоги» собралось множество российских знаменитостей. Оценить новую работу Сергея Ливнева пришли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Владимир Познер, Филипп Киркоров, Никита Ефремов и другие звездные гости.
Алена Хмельницкая и Лариса Гузеева появились в компании своих дочерей. Вместе со Светланой Немоляевой приехала ее красавица-внучка Полина. Рядом с Аликой Смеховой позировал ее 18-летний сын Артем. К слову, режиссер картины Сергей Ливнев был первым мужем актрисы.