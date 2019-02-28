«Эгоистка»: в новом клипе Ольга Бузова учит любить себя

28 февраля Ольга Бузова представила клип на песню «Эгоистка». Композиция стала саундтреком к новой российской комедии «Любовницы» с участием Паулины Андреевой и Александры Бортич.



Осенью прошлого года Ольга Бузова выпустила свой второй студийный альбом «Принимай меня». Поклонникам певицы особенно понравились треки «АтоМы», , «Губы», «Эгоистка» и другие.



На последнюю 28 февраля на Youtube-канале Бузовой был опубликован клип. В новой композиции певица говорит о том, что девушкам не следует терпеть неуважительное отношение мужчин и нужно научиться «кидать подлецов резко».



В клипе представлены кадры из новой российской комедии «Любовницы» с Паулиной Андреевой и Александрой Бортич в главных ролях. Создатели фильма выбрали песню «Эгоистка» в качестве саундтрека, поэтому выход клипа приурочили к премьере картины.





1 2 3 4 28 февраля Ольга Бузова представила клип на песню «Эгоистка»

«Клип в конце этой холодной зимы, чтобы мы попрощались не только с зимой, но и со всеми подлецами», — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

