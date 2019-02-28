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«Эгоистка»: в новом клипе Ольга Бузова учит любить себя

28 февраля Ольга Бузова представила клип на песню «Эгоистка». Композиция стала саундтреком к новой российской комедии «Любовницы» с участием Паулины Андреевой и Александры Бортич. 

Осенью прошлого года Ольга Бузова выпустила свой второй студийный альбом «Принимай меня». Поклонникам певицы особенно понравились треки «АтоМы», , «Губы», «Эгоистка» и другие.

На последнюю 28 февраля на Youtube-канале Бузовой был опубликован клип. В новой композиции певица говорит о том, что девушкам не следует терпеть неуважительное отношение мужчин и нужно научиться «кидать подлецов резко». 

В клипе представлены кадры из новой российской комедии «Любовницы» с Паулиной Андреевой и Александрой Бортич в главных ролях. Создатели фильма выбрали песню «Эгоистка» в качестве саундтрека, поэтому выход клипа приурочили к премьере картины. 

«Клип в конце этой холодной зимы, чтобы мы попрощались не только с зимой, но и со всеми подлецами», — написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

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28 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Испортила фильм. Такой противный гнусавый голос! Это с кучей обработки. Представляю живьём как оно звучит))

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