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Вера Брежнева вышла на подиум Недели моды в Париже

25 февраля началась парижская Неделя моды. На одном из показов мы заметили Веру Брежневу, но не в первом ряду, а на подиуме!
Вера Брежнева приняла участие в модном показе
Вера Брежнева приняла участие в модном показе

Российские модели всегда были постоянными участницами мировых Недель моды. Наталья Водянова, Ирина Шейк, Саша Лусс и другие отечественные красавицы регулярно принимают участие в показах лучших дизайнеров.

В «стройном» ряду наших манекенщиц оказалась и Вера Брежнева. 1 марта 37-летняя певица вышла на подиум показа Alessandra Rich в Париже.

Для Веры дизайнер выбрала черное облегающее платье с прозрачным драпированным низом. Такой наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги певицы. Образ дополнили объемные серьги и широкий чокер.

Вместе с Брежневой в дефиле бренда приняла участие модель и близкая подруга певицы Елена Перминова.

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02 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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