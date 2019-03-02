Вера Брежнева вышла на подиум Недели моды в Париже

25 февраля началась парижская Неделя моды. На одном из показов мы заметили Веру Брежневу, но не в первом ряду, а на подиуме!

Вера Брежнева приняла участие в модном показе

Российские модели всегда были постоянными участницами мировых Недель моды. Наталья Водянова, Ирина Шейк, Саша Лусс и другие отечественные красавицы регулярно принимают участие в показах лучших дизайнеров.



В «стройном» ряду наших манекенщиц оказалась и Вера Брежнева. 1 марта 37-летняя певица вышла на подиум показа Alessandra Rich в Париже.



Для Веры дизайнер выбрала черное облегающее платье с прозрачным драпированным низом. Такой наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги певицы. Образ дополнили объемные серьги и широкий чокер.

1 2 Вера Брежнева прошлась по подиуму показа Alessandra Rich

Вместе с Брежневой в дефиле бренда приняла участие модель и близкая подруга певицы Елена Перминова.