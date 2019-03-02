Итальянские каникулы: Павел Прилучный увез Агату Муцениеце на день рождения в Венецию

Агата Муцениеце и Павел Прилучный на зло всем слухам о проблемах в отношениях часто публикуют совместные фотографии и делятся с поклонниками радостными событиями. Супруги поженились 7 лет назад, но до сих пор не перестают удивлять друг друга.
1 марта Агате исполнилось 30 лет. Пользуясь случаем, актер решил устроить сюрприз любимой жене и увез ее в Венецию.
В своем Инстаграме Муцениеце опубликовала фото с торжества. «Я уже праздную! Благодаря величайшему мужчине», — подписала актриса.
Подписчики порадовались за счастливую пару и поздравили Агату с юбилеем: «Наша любимая Агата!», «Счастья вам с Пашей!», «С днем рождения! Здоровья вам и вашей семье». Woman.ru присоединяется к поздравлениям!