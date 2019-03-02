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Итальянские каникулы: Павел Прилучный увез Агату Муцениеце на день рождения в Венецию

Несмотря на слухи о ссорах, Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают наслаждаться совместной жизнью. На днях актер организовал сюрприз для супруги на ее 30-летие.
Агата Мунцениеце
Павел Прилучный сделал подарок Агате Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный на зло всем слухам о проблемах в отношениях часто публикуют совместные фотографии и делятся с поклонниками радостными событиями. Супруги поженились 7 лет назад, но до сих пор не перестают удивлять друг друга.

1 марта Агате исполнилось 30 лет. Пользуясь случаем, актер решил устроить сюрприз любимой жене и увез ее в Венецию. 

В своем Инстаграме Муцениеце опубликовала фото с торжества. «Я уже праздную! Благодаря величайшему мужчине», — подписала актриса. 

Подписчики порадовались за счастливую пару и поздравили Агату с юбилеем: «Наша любимая Агата!», «Счастья вам с Пашей!», «С днем рождения! Здоровья вам и вашей семье». Woman.ru присоединяется к поздравлениям!

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02 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Грешки замаливает перед супругой.

  • Вообще оба скучные и неинтересные

  • Всё напоказ,бьёт, потом в Венецию везёт.Логично.

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