Итальянские каникулы: Павел Прилучный увез Агату Муцениеце на день рождения в Венецию

Несмотря на слухи о ссорах, Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают наслаждаться совместной жизнью. На днях актер организовал сюрприз для супруги на ее 30-летие.

Павел Прилучный сделал подарок Агате Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный на зло всем слухам о проблемах в отношениях часто публикуют совместные фотографии и делятся с поклонниками радостными событиями. Супруги поженились 7 лет назад, но до сих пор не перестают удивлять друг друга.



1 марта Агате исполнилось 30 лет. Пользуясь случаем, актер решил устроить сюрприз любимой жене и увез ее в Венецию.



1 2 3 4 На день рождения актрисы супруг увез ее в Венецию

В своем Инстаграме Муцениеце опубликовала фото с торжества. «Я уже праздную! Благодаря величайшему мужчине», — подписала актриса.



Подписчики порадовались за счастливую пару и поздравили Агату с юбилеем: «Наша любимая Агата!», «Счастья вам с Пашей!», «С днем рождения! Здоровья вам и вашей семье». Woman.ru присоединяется к поздравлениям!