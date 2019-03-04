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Следственный комитет назвал официальную причину смерти Децла

В начале февраля на концерте в Ижевске неожиданно скончался рэпер Децл. Около месяца понадобилось экспертам, чтобы наконец огласить причину смерти 35-летнего музыканта.
Следственный комитет озвучил причину смерти Децла
Следственный комитет озвучил причину смерти Децла

В ночь на 3 февраля умер Кирилл Толмацкий, которого поклонники знают как Децла. После концерта в Ижевске музыканту стало неожиданно плохо, однако прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь. 

4 марта в прессе появилась официальная причина трагического события. «В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено», — цитирует представителей Следственного комитета по Удмуртии информационное агентство ТАСС.

Напомним, сейчас разворачивается скандал вокруг наследства Кирилла Толмацкого. Не так давно вдова рэпера Юлия заявила, что его отец и мать хотят отнять у нее ребенка и присвоить права на творчество Децла. Сам Александр Толмацкий не согласен с обвинениями невестки

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04 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Шарифулин Валерий/ТАСС

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • А где комменты

  • Да и так понятно было. Инфаркт. Это он.

  • Ниче не понятно, так какой болезни? Малышева в своей программе сказала что типа мы знаем причину смерти Кирилла, но мы не можем озвучить в силу врачебной тайны. Я не поклонница Кирилла, но где-то последние пару недель, посмотрела огромное количество его интервью, где он говорил что следит за здоровьем, потому что ответственность большая у него за семью и маму. При этом постоянные гастроли не только в России, оказывается он выступал в Ибице, Америке и даже Вьетнаме. Была удивлена какая классная у него инструментальная музыка, которую думаю будут использовать к кинофильмам. А какой живой юбилейный концерт в Питере, да конечно, отдавался он по полной на сцене. Жаль...

  • Правды не сказали. Ожидаемо

  • Инфаркт в 35?

  • а какую правду требуют люди? Причину потрэшовее, чтобы было о чем посплетничать? Да, так бывает, инфаркт в 35. Скажу страшное: все чаще и чаще такое происходит

  • Гость 5, да. Такое бывает. Инфаркт помолодел. Зайдите в кардиологию, там мужчины после инфаркта как раз от 35 и старше. У меня на глазах муж умер один в один, как умер Децл. Понятно, что причины могут быть и другие. Но, изучив подробней информацию о Децле, его образе жизни и т.д., лично у меня сомнений не осталось, что это сердце.

  • Да уж, молодеющий инфаркт людей не впечатляет, такой правды они не хотят. Им подавай запрещенные препараты, проститутку, измену, скандал, яд австралийских сумчатых пауков, заговор. Стервятники, как вас земля носит.

  • Гость

    Инфаркт в 35?

    У меня врожденный порок сердца, в детстве лечили, вроде обошлось. Первый инфаркт был в 32 года, вытащили. Мой кардиолог говорит, что сейчас такое у многих, кому еще 40-а нет-((((

  • 7. А при изучении его творчества, текстов последнего альбома у вас сомнений по поводу" диагноза" не осталось?? 4 дня прожил после выхода крайне оппозиционного альбома. Люди очевидного не видят. Зазомбированное стадо

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