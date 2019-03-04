Следственный комитет назвал официальную причину смерти Децла

В начале февраля на концерте в Ижевске неожиданно скончался рэпер Децл. Около месяца понадобилось экспертам, чтобы наконец огласить причину смерти 35-летнего музыканта.

Следственный комитет озвучил причину смерти Децла

В ночь на 3 февраля умер Кирилл Толмацкий, которого поклонники знают как Децла. После концерта в Ижевске музыканту стало неожиданно плохо, однако прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь.



4 марта в прессе появилась официальная причина трагического события. «В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо повреждений на теле музыканта не выявлено», — цитирует представителей Следственного комитета по Удмуртии информационное агентство ТАСС.



1 2 3 4 Музыкант умер из-за острой сердечной недостаточности

Напомним, сейчас разворачивается скандал вокруг наследства Кирилла Толмацкого. Не так давно вдова рэпера Юлия заявила, что его отец и мать хотят отнять у нее ребенка и присвоить права на творчество Децла. Сам Александр Толмацкий не согласен с обвинениями невестки.