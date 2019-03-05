У сына Децла могут быть проблемы со вступлением в наследство

3 февраля стало известно о смерти 35-летнего Децла. Именно эта трагедия послужила причиной для установления контакта между родственниками знаменитости — отец Кирилла Толмацкого Александр впервые увидел своего внука Антония лишь на похоронах сына.
Недавно вдова Децла Юлия сообщила, что у нее назревает конфликт со свекрами. По словам девушки, родители супруга хотят присвоить не только право на распоряжение наследием музыканта, но и отобрать у нее сына.
После скандального заявления девушки Александр Толмацкий сообщил, что ни он, ни его бывшая жена не претендуют на опеку над внуком.
«Ей была предложена помощь во всех этих вопросах. Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... Она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо, мы пока не разобрались», — написал продюсер на своей странице в Фейсбуке (орфография и пунктуация автора сохранены).
Журналисты обратились за комментарием по ситуации к адвокату Александра Толмацкого — Сергею Жорину. По словам специалиста, отец Децла сообщил общественности о проблемах в документах его внука, чтобы еще раз всех убедить, что не собирается забирать ребенка у матери. «Никто не хочет этого делать. Это и невозможно. На сегодня родители Кирилла де-юре не являются бабушкой и дедушкой Антония», — сказал адвокат газете «Комсомольская правда».
Сергей Жорин отметил, что Антонию и его матери следует вписать Кирилла Толмацкого в графу «отцовство» свидетельства о рождении, чтобы в будущем у юноши не возникло проблем с наследством отца. До сих пор неизвестно, имеет ли юридическое право на творчество Децла его жена Юлия, так как женщина скрывает, был ли у них с музыкантом заключен официальный брак.