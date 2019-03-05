У сына Децла могут быть проблемы со вступлением в наследство

После скоропостижной смерти Децла выяснилось, что имя музыканта не вписано в графу отцовства в свидетельстве о рождении его сына Антония. Адвокат семьи Толмацких считает, что из-за этого у мальчика могут возникнуть проблемы с оформлением наследства.



3 февраля стало известно о смерти 35-летнего Децла. Именно эта трагедия послужила причиной для установления контакта между родственниками знаменитости — отец Кирилла Толмацкого Александр впервые увидел своего внука Антония лишь на похоронах сына.



Недавно вдова Децла Юлия сообщила, что у нее назревает конфликт со свекрами. По словам девушки, родители супруга хотят присвоить не только право на распоряжение наследием музыканта, но и отобрать у нее сына.



После скандального заявления девушки Александр Толмацкий сообщил, что ни он, ни его бывшая жена не претендуют на опеку над внуком.

Кроме того, он отметил, что по каким-то причинам в свидетельство о рождении Антония до сих пор не вписано имя Децла.

«Ей была предложена помощь во всех этих вопросах. Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... Она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо, мы пока не разобрались», — написал продюсер на своей странице в Фейсбуке (орфография и пунктуация автора сохранены).



1 2 3 4 Стало известно, что Децл не вписан в свидетельство о рождении своего сына

Журналисты обратились за комментарием по ситуации к адвокату Александра Толмацкого — Сергею Жорину. По словам специалиста, отец Децла сообщил общественности о проблемах в документах его внука, чтобы еще раз всех убедить, что не собирается забирать ребенка у матери. «Никто не хочет этого делать. Это и невозможно. На сегодня родители Кирилла де-юре не являются бабушкой и дедушкой Антония», — сказал адвокат газете «Комсомольская правда».



Сергей Жорин отметил, что Антонию и его матери следует вписать Кирилла Толмацкого в графу «отцовство» свидетельства о рождении, чтобы в будущем у юноши не возникло проблем с наследством отца. До сих пор неизвестно, имеет ли юридическое право на творчество Децла его жена Юлия, так как женщина скрывает, был ли у них с музыкантом заключен официальный брак.