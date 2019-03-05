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У сына Децла могут быть проблемы со вступлением в наследство

После скоропостижной смерти Децла выяснилось, что имя музыканта не вписано в графу отцовства в свидетельстве о рождении его сына Антония. Адвокат семьи Толмацких считает, что из-за этого у мальчика могут возникнуть проблемы с оформлением наследства.
Децл
Все свое имущество Децл завещал сыну Антонию

3 февраля стало известно о смерти 35-летнего Децла. Именно эта трагедия послужила причиной для установления контакта между родственниками знаменитости — отец Кирилла Толмацкого Александр впервые увидел своего внука Антония лишь на похоронах сына. 

Недавно вдова Децла Юлия сообщила, что у нее назревает конфликт со свекрами. По словам девушки, родители супруга хотят присвоить не только право на распоряжение наследием музыканта, но и отобрать у нее сына. 

После скандального заявления девушки Александр Толмацкий сообщил, что ни он, ни его бывшая жена не претендуют на опеку над внуком.

Кроме того, он отметил, что по каким-то причинам в свидетельство о рождении Антония до сих пор не вписано имя Децла.

«Ей была предложена помощь во всех этих вопросах. Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... Она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо, мы пока не разобрались», — написал продюсер на своей странице в Фейсбуке (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Кирилл Толмацкий (Децл)
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    Стало известно, что Децл не вписан в свидетельство о рождении своего сына
    Смотреть галерею

Журналисты обратились за комментарием по ситуации к адвокату Александра Толмацкого — Сергею Жорину. По словам специалиста, отец Децла сообщил общественности о проблемах в документах его внука, чтобы еще раз всех убедить, что не собирается забирать ребенка у матери. «Никто не хочет этого делать. Это и невозможно. На сегодня родители Кирилла де-юре не являются бабушкой и дедушкой Антония», — сказал адвокат газете «Комсомольская правда»

Сергей Жорин отметил, что Антонию и его матери следует вписать Кирилла Толмацкого в графу «отцовство» свидетельства о рождении, чтобы в будущем у юноши не возникло проблем с наследством отца. До сих пор неизвестно, имеет ли юридическое право на творчество Децла его жена Юлия, так как женщина скрывает, был ли у них с музыкантом заключен официальный брак. 

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05 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Instagram
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Кирилл Толмацкий (Децл)

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Если не было официального брака, тогда почему все носят одну фамилию? Неужели мать меняла себе и ребенку, чтобы стать Толмацкими? Очень странно.. Установить отцовство можно было и без офиц брака. Теперь же только в судебном порядке - факт признания отцовства.

  • Анна

    Если не было официального брака, тогда почему все носят одну фамилию? Неужели мать меняла себе и ребенку, чтобы стать Толмацкими? Очень странно.. Установить отцовство можно было и без офиц брака. Теперь же только в судебном порядке - факт признания отцовства.

    Кто носит одну фамилию? Гражданская жена и как бы сын - Киселевы, а не Толмацкие!

  • Ах-ха, ну молодцы его родители, что тут скажешь. Это для всех, кто кричит, что официальный брак - пережиток прошлого, наука. Делайте так, как делали эти люди и сами останетесь без ничего, и детей своих лишите всего. Велкам, как говорится.

  • то есть онаполучалапособие как мать-одиночка? Ну ладно, если так. КИрилл тогда тоже непонятен: в интервью осуждал мужчин, которые развелись, у самого брак не зарегистрирован, сын по документам без отца... Или это решение матери Юлии? Ой, пусть разбираются сами, белье чужое кому оно надо. Человек похоронен, как теперь днк экспертизу проводить, да и можно посмертно устанавливать отцовство???? Юлядурында, надо с отцом Децла помириться и наследствополучить на сына, теперь как она будет выкручиваться...

  • Почему нынешние мужики не в состоянии признать плод своей любви? Оформить отцрвство. Жениться на матери своих детей. Что за отношение к женщинам нынче? А эта сожительница децела. Вот зачем терпела все ради штанов????

  • И опять Жорин... Юля, где у тебя глаза?? Децл пропагандировал настоящее, ценное что-то, а ты взяла иЖорина наняла! Этого хайпушника! Совесть у тебя есть к погибшему, понимание того, что он доносил, или тебя только популизм интересует? Может, ты не с тем репером завязаласьь, тебе ТИати и Джиган ближе с их телками? Какой нафиг Жорин? Он твоюсемью вывернет, прополощет и говнааа накидает так, что с сыном не отмоетесь. Всю память погибшего осквернили. Хоть бы по-тихому решила всеюрвопросы, тем более, что дед вообще не против! И с фильмом можно было по-семейному договориться! Неумная баба какая! Децл неправ в части, что с одной надо жить всю жизнь, вот такую взял и осеменил, и погиб, теперь его семья в дом2 превращается. И Тимати уже на их фоне приличнее выглядит.

  • Гость

    Почему нынешние мужики не в состоянии признать плод своей любви? Оформить отцрвство. Жениться на матери своих детей. Что за отношение к женщинам нынче? А эта сожительница децела. Вот зачем терпела все ради штанов????

    может, потому что не хотят как минимум? Те, кто хочет, женятся без вопросов. Вы бы за каждого, с кем секс случился, замуж вышли до гроба?

  • Гость

    И опять Жорин... Юля, где у тебя глаза?? Децл пропагандировал настоящее, ценное что-то, а ты взяла иЖорина наняла! Этого хайпушника! Совесть у тебя есть к погибшему, понимание того, что он доносил, или тебя только популизм интересует? Может, ты не с тем репером завязаласьь, тебе ТИати и Джиган ближе с их телками? Какой нафиг Жорин? Он твоюсемью вывернет, прополощет и говнааа накидает так, что с сыном не отмоетесь. Всю память погибшего осквернили. Хоть бы по-тихому решила всеюрвопросы, тем более, что дед вообще не против! И с фильмом можно было по-семейному договориться! Неумная баба какая! Децл неправ в части, что с одной надо жить всю жизнь, вот такую взял и осеменил, и погиб, теперь его семья в дом2 превращается. И Тимати уже на их фоне приличнее выглядит.

    Что вы сплетни разносите? Какая Юлия? Это папо нанял этого Жорина, каков сам, такое и окружение, такие и поступки. Еще сорока дней со смерти сына не прошло все в сеть вывалил, включая подноготную внука. Вот у кого совести нет и не было никогда.

  • Жорин, адвокат Александра Толмацкого

  • Она Киселева

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