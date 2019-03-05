Вероятность преждевременных родов Меган Маркл очень волнует ее врачей

Этой весной у 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл появится первый ребенок. Еще в октябре прошлого года представители британской королевской семьи сообщили, что Меган родит не раньше конца апреля. Однако источники, близкие к Маркл, считают, что долгожданное событие может случиться уже в ближайшее время!
Недавно инсайдер сообщил порталу New Idea, что герцогиня несколько раз сталкивалась с ложными схватками.
Медики обеспокоены частыми схватками королевской особы, поэтому каждый раз проводят полноценное обследование, чтобы понять, в чем кроется причина подобных симптомов.
Кроме того, инсайдер сообщил, что Меган и Гарри даже экстренно приезжали в родильное отделение. Недавно герцогине показалось, что она уже начинает рожать.
Особенно переживает по поводу досрочных родов супруги принц Гарри. Как сообщает аноним, теперь будущий отец очень тревожно относится к дальним поездкам. Поговаривают, что в течение всего визита в Марокко принц чувствовал себя не в своей тарелке, опасаясь, что Меган придется рожать в чужой стране.