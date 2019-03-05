Вероятность преждевременных родов Меган Маркл очень волнует ее врачей

Всего через пару недель Меган Маркл родит первенца. Кенсингтонский дворец сообщал, что герцогиня станет мамой в апреле или мае, но инсайдеры уверяют, что ребенок может родиться намного раньше.

Очень скоро герцог и герцогиня Сассекские впервые станут родителями

Этой весной у 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл появится первый ребенок. Еще в октябре прошлого года представители британской королевской семьи сообщили, что Меган родит не раньше конца апреля. Однако источники, близкие к Маркл, считают, что долгожданное событие может случиться уже в ближайшее время!



Недавно инсайдер сообщил порталу New Idea, что герцогиня несколько раз сталкивалась с ложными схватками.



«Меган, Гарри и весь дворец находятся в состоянии повышенной готовности, потому что врачи сказали, что малыш может родиться буквально на днях», — поведал источник.

Медики обеспокоены частыми схватками королевской особы, поэтому каждый раз проводят полноценное обследование, чтобы понять, в чем кроется причина подобных симптомов.



Кроме того, инсайдер сообщил, что Меган и Гарри даже экстренно приезжали в родильное отделение. Недавно герцогине показалось, что она уже начинает рожать.



1 2 3 4 Меган Маркл может родить в ближайшие дни

Особенно переживает по поводу досрочных родов супруги принц Гарри. Как сообщает аноним, теперь будущий отец очень тревожно относится к дальним поездкам. Поговаривают, что в течение всего визита в Марокко принц чувствовал себя не в своей тарелке, опасаясь, что Меган придется рожать в чужой стране.