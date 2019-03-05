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Вероятность преждевременных родов Меган Маркл очень волнует ее врачей

Всего через пару недель Меган Маркл родит первенца. Кенсингтонский дворец сообщал, что герцогиня станет мамой в апреле или мае, но инсайдеры уверяют, что ребенок может родиться намного раньше.
Принц Гарри, Меган Маркл
Очень скоро герцог и герцогиня Сассекские впервые станут родителями

Этой весной у 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл появится первый ребенок. Еще в октябре прошлого года представители британской королевской семьи сообщили, что Меган родит не раньше конца апреля. Однако источники, близкие к Маркл, считают, что долгожданное событие может случиться уже в ближайшее время!

Недавно инсайдер сообщил порталу New Idea, что герцогиня несколько раз сталкивалась с ложными схватками. 

«Меган, Гарри и весь дворец находятся в состоянии повышенной готовности, потому что врачи сказали, что малыш может родиться буквально на днях», — поведал источник.

Медики обеспокоены частыми схватками королевской особы, поэтому каждый раз проводят полноценное обследование, чтобы понять, в чем кроется причина подобных симптомов.

Кроме того, инсайдер сообщил, что Меган и Гарри даже экстренно приезжали в родильное отделение. Недавно герцогине показалось, что она уже начинает рожать. 

Особенно переживает по поводу досрочных родов супруги принц Гарри. Как сообщает аноним, теперь будущий отец очень тревожно относится к дальним поездкам. Поговаривают, что в течение всего визита в Марокко принц чувствовал себя не в своей тарелке, опасаясь, что Меган придется рожать в чужой стране.

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05 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, East News, Legion-Media.ru

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • а чё, комментарии уже удалили? 🤣🤣🤣или мой первый?😂

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