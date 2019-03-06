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21-летняя Кайли Дженнер названа самым молодым миллиардером в истории

Кайли Дженнер покоряет новые высоты. На днях журнал Forbes назвал ее самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в мире
Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в мире

Кайли Дженнер не только снимается в реалити-шоу, ведет популярный Инстаграм и занимается воспитанием дочери, но и управляет бизнесом, который приносит ей немалый доход. Ее компания Kylie Cosmetics выпускает бьюти-продукты, которые пользуются высоким спросом по всему миру.

Благодаря этому журнал Forbes на днях назвал 21-летнюю звезду самым молодым миллиардером в истории. К слову, до этого рекорд принадлежал Марку Цукербергу, который заработал первый миллиард в 23 года.

К слову, Forbes уже включал Дженнер в свои рейтинги. В прошлом году она возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет. Не удивимся, если в ближайшие пять лет инстаграм-дива в буквальном смысле заработает звание самой богатой женщины США.

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06 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images,, Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Все-таки Америка - страна возможностей!

  • молодец Кайли! нравится она мне!

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