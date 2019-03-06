Нападение на мать и попытка похищения ребенка: какая драма разыгралась в семье Юрия Дудя

32-летний журналист Юрий Дудь прославился благодаря собственному YouTube-шоу «вДудь». Несмотря на популярность блогера, в прессе редко появляется информация о его семье. Однако скандальные происшествия никогда не ускользают от внимания журналистов.
По словам полицейских, 39-летний Игорь и 62-летняя Анна Степановна подверглись нападению, когда провожали 8-летнего сына Игоря в детский сад. Нападавшие пытались похитить мальчика, но родственникам Дудя удалось отбиться.
Подозреваемыми в нападении и попытке похищения стали жена и тесть Игоря. Telegram-канал Mash выяснил, что брат Юрия Дудя и его супруга Юлия сейчас находятся в процессе развода и не могут поделить опеку над ребенком.
Однако Юлия представила свою версию событий. Девушка сообщила, что муж силой забрал у нее 8-летнего сына и лишь изредка разрешал им общаться. В октябре, по словам невестки Дудя, она и ее отец приехали обсудить ситуацию. Разговор перерос в конфликт, и Юлия посадила ребенка в машину. Игорь попытался отнять мальчика, применив удушающий прием, но отец девушки вступился за ребенка.