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Нападение на мать и попытка похищения ребенка: какая драма разыгралась в семье Юрия Дудя

6 марта в прессе появилась информация, что на маму и брата Юрия Дудя напали возле их дома на западе Москвы. Как удалось выяснить СМИ, в семье известного журналиста разыгрывалась настоящая трагедия. 
Юрий Дудь
Мама и брат Юрия Дудя были избиты возле своего дома на западе Москвы

32-летний журналист Юрий Дудь прославился благодаря собственному YouTube-шоу «вДудь». Несмотря на популярность блогера, в прессе редко появляется информация о его семье. Однако скандальные происшествия никогда не ускользают от внимания журналистов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 16 октября прошлого года на маму и брата Юрия Дудя было совершено нападение. Родственники блогера были избиты прямо на улице.

По словам полицейских, 39-летний Игорь и 62-летняя Анна Степановна подверглись нападению, когда провожали 8-летнего сына Игоря в детский сад. Нападавшие пытались похитить мальчика, но родственникам Дудя удалось отбиться. 

  • Юрий Дудь
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    Нападавшие избили 62-летнюю маму и 39-летнего брата Юрия Дудя возле их подъезда
    Смотреть галерею

Подозреваемыми в нападении и попытке похищения стали жена и тесть Игоря. Telegram-канал Mash выяснил, что брат Юрия Дудя и его супруга Юлия сейчас находятся в процессе развода и не могут поделить опеку над ребенком. 

Однако Юлия представила свою версию событий. Девушка сообщила, что муж силой забрал у нее 8-летнего сына и лишь изредка разрешал им общаться. В октябре, по словам невестки Дудя, она и ее отец приехали обсудить ситуацию. Разговор перерос в конфликт, и Юлия посадила ребенка в машину. Игорь  попытался отнять мальчика, применив удушающий прием, но отец девушки вступился за ребенка. 

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06 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Сергей Савостьянов/ТАСС, PhotoXPress, Instagram

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • ...когда провожали 8 летнего сына Игоря в детский сад.😳

  • Вуман как всегда на высоте🤣 Восьмилетнего, в Детский сад🤣🤣

  • А нам то какое дело до всего этого?

  • Кто, кому, что. Ничего непонятно. Горе-статья.

  • Кому нужен этот блогер?

  • С октября прошлого года все никак не поймем кто кого в детский сад провожал, кого душили и кто все эти люди )

  • "Юля посадила ребенка в машину", а брат Дудя "пытался отнять мальчика, применив удушающий прием". Заголовок статьи - Родственники Дудя были избиты прямо на улице. Уважаемые журналисты, если человек против женщины при ребенке применяет удущающий прием, то это он " избил", а не его "избили". А папа, который вступился за дочь, против которой удущающий прием применил здоровый молодой мужик, попадает под статью о самозащите. А вас могут и клевету привлечь, если так лихо будете писать.

  • Про 16 октября в марте и 8 летнего мальчика, которого в детский сад вели, это вообще на грани безумия. Извините.

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