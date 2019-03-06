Нападение на мать и попытка похищения ребенка: какая драма разыгралась в семье Юрия Дудя

6 марта в прессе появилась информация, что на маму и брата Юрия Дудя напали возле их дома на западе Москвы. Как удалось выяснить СМИ, в семье известного журналиста разыгрывалась настоящая трагедия.

Мама и брат Юрия Дудя были избиты возле своего дома на западе Москвы

32-летний журналист Юрий Дудь прославился благодаря собственному YouTube-шоу «вДудь». Несмотря на популярность блогера, в прессе редко появляется информация о его семье. Однако скандальные происшествия никогда не ускользают от внимания журналистов.



Как сообщает Telegram-канал Mash, 16 октября прошлого года на маму и брата Юрия Дудя было совершено нападение. Родственники блогера были избиты прямо на улице.



По словам полицейских, 39-летний Игорь и 62-летняя Анна Степановна подверглись нападению, когда провожали 8-летнего сына Игоря в детский сад. Нападавшие пытались похитить мальчика, но родственникам Дудя удалось отбиться.

1 2 3 4 Нападавшие избили 62-летнюю маму и 39-летнего брата Юрия Дудя возле их подъезда

Подозреваемыми в нападении и попытке похищения стали жена и тесть Игоря. Telegram-канал Mash выяснил, что брат Юрия Дудя и его супруга Юлия сейчас находятся в процессе развода и не могут поделить опеку над ребенком.



Однако Юлия представила свою версию событий. Девушка сообщила, что муж силой забрал у нее 8-летнего сына и лишь изредка разрешал им общаться. В октябре, по словам невестки Дудя, она и ее отец приехали обсудить ситуацию. Разговор перерос в конфликт, и Юлия посадила ребенка в машину. Игорь попытался отнять мальчика, применив удушающий прием, но отец девушки вступился за ребенка.