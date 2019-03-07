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Юрий Дудь прокомментировал новость о нападении на свою семью

6 марта в Сети появилась информация о том, что на маму и брата Юрия Дудя напали возле их дома. Журналист отреагировал на новость и прояснил ситуацию. 
Юрий Дудь
Юрий Дудь прокомментировал информацию о конфликте в своей семье

В среду 6 марта Telegramm-канал Mash сообщил, что 62-летняя мама и 39-летний брат Юрия Дудя были избиты возле своего дома на западе Москвы. Мотивом нападавших, по словам Игоря Дудя, было похищение его сына. В нападении заподозрили его супругу. Находясь в процессе развода, Игорь и его жена не могли договориться об опеке над ребенком, из-за чего и произошел конфликт.

32-летний журналист прокомментировал слухи и объяснил фолловерам, была ли ситуация на самом деле настолько серьезной, как ее преподнесли в прессе. 

«Друзья, у нас все хорошо. История с перемахом, где были, в том числе, мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм», — написал Юрий Дудь в своем Telegramm. 

В октябре полиция не стала возбуждать уголовное дело, так как травмы были несерьезными. Одна теперь прокуратура обжаловала решение и начала расследование, из-за чего ситуация и предалась огласке. 

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07 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Сергей Савостьянов/ТАСС, PhotoXPress, Instagram

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