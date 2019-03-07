Юрий Дудь прокомментировал новость о нападении на свою семью

В среду 6 марта Telegramm-канал Mash сообщил, что 62-летняя мама и 39-летний брат Юрия Дудя были избиты возле своего дома на западе Москвы. Мотивом нападавших, по словам Игоря Дудя, было похищение его сына. В нападении заподозрили его супругу. Находясь в процессе развода, Игорь и его жена не могли договориться об опеке над ребенком, из-за чего и произошел конфликт.
32-летний журналист прокомментировал слухи и объяснил фолловерам, была ли ситуация на самом деле настолько серьезной, как ее преподнесли в прессе.
В октябре полиция не стала возбуждать уголовное дело, так как травмы были несерьезными. Одна теперь прокуратура обжаловала решение и начала расследование, из-за чего ситуация и предалась огласке.