Юрий Дудь прокомментировал новость о нападении на свою семью

6 марта в Сети появилась информация о том, что на маму и брата Юрия Дудя напали возле их дома. Журналист отреагировал на новость и прояснил ситуацию.

Юрий Дудь прокомментировал информацию о конфликте в своей семье

В среду 6 марта Telegramm-канал Mash сообщил, что 62-летняя мама и 39-летний брат Юрия Дудя были избиты возле своего дома на западе Москвы. Мотивом нападавших, по словам Игоря Дудя, было похищение его сына. В нападении заподозрили его супругу. Находясь в процессе развода, Игорь и его жена не могли договориться об опеке над ребенком, из-за чего и произошел конфликт.



32-летний журналист прокомментировал слухи и объяснил фолловерам, была ли ситуация на самом деле настолько серьезной, как ее преподнесли в прессе.



«Друзья, у нас все хорошо. История с перемахом, где были, в том числе, мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм», — написал Юрий Дудь в своем Telegramm.



1 2 3 4 Ранее сообщалось, что на маму и брата телеведущего совершили нападение

В октябре полиция не стала возбуждать уголовное дело, так как травмы были несерьезными. Одна теперь прокуратура обжаловала решение и начала расследование, из-за чего ситуация и предалась огласке.