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В Сети обсуждают нового горячего спутника Моники Беллуччи

Моника Беллуччи не любит делиться подробностями личной жизни и рассказывает о своих отношениях только тогда, когда они выходят на серьезный уровень. Видимо, новый партнер актрисы попадает в эту категорию, ведь недавно она впервые решила выйти с ним в свет.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи не распространяется о своей личной жизни

После развода с Венсаном Касселем о личной жизни 54-летней Моники Беллуччи почти ничего не слышно — актриса предпочитает умалчивать о делах сердечных.

В прошлом году, впервые за несколько лет, в западной прессе заговорили о том, что у звезды наконец кто-то появился. Сама Моника предпочла не выдавать журналистам всех подробностей, но и факт наличия романа не стала отрицать 

«Мое сердце занято. У моего мужчины совсем не такая работа, как у меня, но она тоже обязывает его много ездить по миру. Я с ним очень счастлива», — сообщила пару месяцев назад Беллуччи журналу Paris Match.

5 марта звезда наконец решила представить возлюбленного общественности, впервые появившись с ним на публике. Как оказалось, актриса встречается с 36-летним красавцем Николя Лефевром.

После публикации совместных фотографий Беллуччи и Лефевра с парижского показа Chanel интернет-пользователи провели небольшое расследование, чтобы узнать, что из себя представляет обаятельный спутник звезды. Как оказалось, Николя работает архитектором и рисует картины — у длинноволосого красавца есть собственная художественная галерея в Париже. Кроме того, мужчина воспитывает 8-летнюю дочь Анахи от предыдущих отношений.

Надеемся, что у Моники и Николя серьезные планы на совместное будущее, ведь смотрятся они ну просто потрясающе!

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06 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru,, Getty Images

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Беллуччи, как и Кассель прекрасны, могут себе позволить молодую кровь)

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