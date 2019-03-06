В Сети обсуждают нового горячего спутника Моники Беллуччи

После развода с Венсаном Касселем о личной жизни 54-летней Моники Беллуччи почти ничего не слышно — актриса предпочитает умалчивать о делах сердечных.
В прошлом году, впервые за несколько лет, в западной прессе заговорили о том, что у звезды наконец кто-то появился. Сама Моника предпочла не выдавать журналистам всех подробностей, но и факт наличия романа не стала отрицать
5 марта звезда наконец решила представить возлюбленного общественности, впервые появившись с ним на публике. Как оказалось, актриса встречается с 36-летним красавцем Николя Лефевром.
После публикации совместных фотографий Беллуччи и Лефевра с парижского показа Chanel интернет-пользователи провели небольшое расследование, чтобы узнать, что из себя представляет обаятельный спутник звезды. Как оказалось, Николя работает архитектором и рисует картины — у длинноволосого красавца есть собственная художественная галерея в Париже. Кроме того, мужчина воспитывает 8-летнюю дочь Анахи от предыдущих отношений.
Надеемся, что у Моники и Николя серьезные планы на совместное будущее, ведь смотрятся они ну просто потрясающе!