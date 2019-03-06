Знаменитый миллиардер умер во время интимной операции

6 февраля в западных СМИ появилась информация о смерти 65-летнего миллиардера Эхуда Арье Ланиадо. Мужчина умер во время операции... по увеличению пениса.

Эхуд Ланиадо был совладельцем компании Omega Diamond

6 февраля стало известно о смерти 65-летнего израильтянина Эхуда Арье Ланиадо. Общественность знала его как «алмазного» миллиардера — мужчине принадлежала ювелирная компания Omega Diamond. В 2015 году именно Ланиадо провел самую дорогую сделку в истории, связанную с драгоценностями, продав гонконгскому бизнесмену Джозефу Лау Луэну Хангу бриллиант стоимостью 48,4 миллиона долларов.



Бизнесмен умер в Париже, в одной из элитных клиник на Елисейских полях, где хотел сделать операцию по увеличению полового органа. Как сообщает портал Mirror, во время хирургического вмешательства у Ланиадо случился сердечный приступ.

Вероятнее всего, у мужчины была непереносимость медицинских препаратов, которые были введены в его пенис.

Инсайдер уже успел сообщить журналистам о том, что почти всю жизнь бизнесмен был зациклен на своей внешности. Особенно сильно Эхуд комплексовал из-за слишком низкого роста и всех остальных причин, связанных с этим недостатком.