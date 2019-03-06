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Знаменитый миллиардер умер во время интимной операции

6 февраля в западных СМИ появилась информация о смерти 65-летнего миллиардера Эхуда Арье Ланиадо. Мужчина умер во время операции... по увеличению пениса.
Эхуд Ланиадо был совладельцем компании Omega Diamond
Эхуд Ланиадо был совладельцем компании Omega Diamond

6 февраля стало известно о смерти 65-летнего израильтянина Эхуда Арье Ланиадо. Общественность знала его как «алмазного» миллиардера — мужчине принадлежала ювелирная компания Omega Diamond. В 2015 году именно Ланиадо провел самую дорогую сделку в истории, связанную с драгоценностями, продав гонконгскому бизнесмену Джозефу Лау Луэну Хангу бриллиант стоимостью 48,4 миллиона долларов. 

Бизнесмен умер в Париже, в одной из элитных клиник на Елисейских полях, где хотел сделать операцию по увеличению полового органа. Как сообщает портал Mirror, во время хирургического вмешательства у Ланиадо случился сердечный приступ.

Вероятнее всего, у мужчины была непереносимость медицинских препаратов, которые были введены в его пенис.

Инсайдер уже успел сообщить журналистам о том, что почти всю жизнь бизнесмен был зациклен на своей внешности. Особенно сильно Эхуд комплексовал из-за слишком низкого роста и всех остальных причин, связанных с этим недостатком.

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06 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото youtube.com

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вот, что я называю "уйти красиво".....))

  • Нелепая смерть

  • Хоть над смертью не глумитесь:(( не тема для шуток.

  • С такими деньгами думать о внешности !!! Капец! К психологу бы ему .А по поводу пениса ... никогда не понимала женщин, которым нужен большой . У вас что там, ведро, болото ? У меня все узко , я худая, зачем мне чтоб меня рвали ?! Нет уж. Да и оральным и анальным сексом не займёшься с большим. Неужели у кого то там бездонные дыры ?!

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