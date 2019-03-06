Марат Башаров считает, что его сглазили, и винит экстрасенсов в своих проблемах в семейной жизни

В Сети ходят слухи о том, что Марат Башаров вот-вот разведется с женой. Эти домыслы актер упорно отрицает, но о проблемах в его личной жизни постоянно рассказывают журналистам инсайдеры.

Марат Башаров считает, что его сглазили

Не так давно Елизавета Башарова заявила в соцсетях, что собирается развестись с мужем. Сам Башаров упорно отрицает наличие проблем в семье. Недавно он даже улетел в Таиланд, где сейчас отдыхают его жена и сын, и, по сообщению очевидцев, спокойно проводил время с родными.



Впрочем, в прессе то и дело появляется информация, что драка между Маратом и Елизаветой — не выдумка. 6 марта «Комсомольская правда» опубликовала анонимное интервью с человеком, назвавшимся другом актера.



«У него случаются провалы при большом количестве выпитого. Сказал, что сначала они ссорились, она что-то оскорбительное ему говорила. А из-за чего - Марат не помнит. Он растерян и смущен, потому что сам конфликт вспомнить не может. И подозревает, что, возможно, в момент ссоры он ее оттолкнул, а она ударилась», — рассказал собеседник журналистов.



Источник также поведал, что Елизавета Башарова однажды в разговоре с мужем предположила, что его сглазили. На это Марат ответил: «Может, меня и вправду проклял кто-то из этих ведьм и колдунов. Как ни строю отношения, а все какая-то фигня происходит».

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Сообщается также, что супруга актера постоянно доводила его ревностью. Но, как утверждает друг звездной семьи, Башаров любимой никогда не изменял.