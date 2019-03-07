Секс-машина: Ирина Шейк в «мотокорсете» и кожаных микро-шортах повторила образ из клипа Джорджа Майкла

Ирина Шейк снялась в ремейке культового клипа Джорджа Майкла
33-летняя Ирина Шейк считается одной из самых успешных моделей. В портфолио россиянки — съемки для известных глянцевых журналов и рекламные кампании главных модных брендов.
На днях в своем Инстаграме Шейк опубликовала бэкстейдж-кадры с новой съемки для французского бренда Thierry Mugler. На видео модель позировала в коротких кожанных шортах с бахромой и корсете, стилизованном под руль мотоцикла.
Этот образ Тьери Мюглер создал для провокационного клипа Джорджа Майкла Тoo Funky в 1992 году. Тогда в видео снялись Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Тайра Бэнкс и другие супермодели девяностых.
Ирине Шейк удалось поучаствовать в создании ремейка культового клипа. «За кулисами съемки моей мечты», — написала российская модель.