Секс-машина: Ирина Шейк в «мотокорсете» и кожаных микро-шортах повторила образ из клипа Джорджа Майкла

На днях Ирина Шейк опубликовала завораживающие бэкстейдж-кадры своей новой съемки. На видео топ-модель позирует в экстремально коротких шортах и корсете, стилизованном под руль мотоцикла.

Ирина Шейк снялась в ремейке культового клипа Джорджа Майкла

33-летняя Ирина Шейк считается одной из самых успешных моделей. В портфолио россиянки — съемки для известных глянцевых журналов и рекламные кампании главных модных брендов.



На днях в своем Инстаграме Шейк опубликовала бэкстейдж-кадры с новой съемки для французского бренда Thierry Mugler. На видео модель позировала в коротких кожанных шортах с бахромой и корсете, стилизованном под руль мотоцикла.



1 2 3 4 Ирина Шейк позирует в кожаных шортах и «мотокорсете» для ремейка клипа Джорджа Майкла

Этот образ Тьери Мюглер создал для провокационного клипа Джорджа Майкла Тoo Funky в 1992 году. Тогда в видео снялись Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Тайра Бэнкс и другие супермодели девяностых.



Ирине Шейк удалось поучаствовать в создании ремейка культового клипа. «За кулисами съемки моей мечты», — написала российская модель.