Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Секс-машина: Ирина Шейк в «мотокорсете» и кожаных микро-шортах повторила образ из клипа Джорджа Майкла

На днях Ирина Шейк опубликовала завораживающие бэкстейдж-кадры своей новой съемки. На видео топ-модель позирует в экстремально коротких шортах и корсете, стилизованном под руль мотоцикла. 

Ирина Шейк снялась в ремейке культового клипа Джорджа Майкла
33-летняя Ирина Шейк считается одной из самых успешных моделей. В портфолио россиянки — съемки для известных глянцевых журналов и рекламные кампании главных модных брендов.

На днях в своем Инстаграме Шейк опубликовала бэкстейдж-кадры с новой съемки для французского бренда Thierry Mugler. На видео модель позировала в коротких кожанных шортах с бахромой и корсете, стилизованном под руль мотоцикла. 

  • Ирина Шейк
    1 2 3 4
    Ирина Шейк позирует в кожаных шортах и «мотокорсете» для ремейка клипа Джорджа Майкла
    Смотреть галерею

Этот образ Тьери Мюглер создал для провокационного клипа Джорджа Майкла Тoo Funky в 1992 году. Тогда в видео снялись Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Тайра Бэнкс и другие супермодели девяностых.

Ирине Шейк удалось поучаствовать в создании ремейка культового клипа. «За кулисами съемки моей мечты», — написала российская модель. 

Перейти к обсуждению 1


07 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Instagram

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Не, рыжую в этом прикиде не переплюнуть!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 505

Новое за месяц

60 новых тем

Популярное за месяц

55 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.